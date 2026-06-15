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Oroszország
szankciók
Európai Unió

Azonnali brüsszeli csapás: nem bírták kivárni a 21. szankciós csomagot, bárdként sújtottak le a Lukoil és a Gazprom Neft leányaira – erre a feketelistára inkább jobb nem felkerülni

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Újabb orosz energiaipari szereplőkre vetett ki szankciókat az EU: ezúttal a Lukoil és a Gazprom Neft hajózási leányvállalatai kerültek fel a tiltólistára. Brüsszel szerint ezek a cégek titokban, szabálytalanul és biztosítatlanul szállítják az orosz olajat a nemzetközi piacokra.
VG
2026.06.15, 17:35
Frissítve: 2026.06.15, 17:47

Az Európai Unió szankciós listára vette a Lukoil és a Gazprom Neft hajózási tevékenységét ellátó leányvállalatait, így a Gazpromneft Shipping és a Lukoil Western Siberia egyaránt felkerült a tiltólistára – írja az Interfax.

EU Foreign Affairs Ministers Meeting In Brussels Az EU szankciós listára tette a Lukoil és a Gazprom Neft hajózási cégeit
Fotó: NurPhoto via AFP

A EU szerint a szentpétervári székhelyű Gazpromneft Shipping orosz hajózási vállalat, amely műszaki szolgáltatásokat nyújt, és egyben az Omszk, az Olanga és a Murmanszkk nevű hajók üzemeltetője. A szintén szentpétervári Lukoil Western Siberia ugyanakkor az Oven, a Neva Lux és a Nimbus tankerek kereskedelmi operátora. Mindkét vállalat esetében az EU részletes indoklást is csatolt a listázáshoz.

Eszerint az érintett hajók nem rendelkeznek megfelelő felelősségbiztosítással, rendszeresen folytatnak hajók közötti olajátrakodást, és az automatikus azonosítási rendszereket is szabálytalanul használják. A brüsszeli álláspont szerint mindez kockázatos és nehezen nyomon követhető szállítási gyakorlatot jelent.

Kínai cégek és orosz bankok is célkeresztbe kerülhetnek

A Lukoil és Gazprom Neft hajózási struktúráit érintő szankciók nem elszigetelt lépés. Az Európai Külügyi Szolgálat egy kisebb intézkedéscsomagon dolgozik, amelybe nemcsak újabb orosz energetikai szereplők, hanem négy kínai vállalat is bekerülhet. Brüsszel szerint ezek a cégek segítik Oroszország árnyékflottáját és vegyi anyagokat biztosítanak az orosz hadseregnek.

Párhuzamosan zajlik a 21. átfogó szankciós csomag előkészítése is, amely az eddigieknél jóval szélesebb frontot nyitna az orosz pénzügyi rendszer ellen. A tervezet akár 90 orosz bankot is felvehet az uniós szankciós listára, ami az eddigi legnagyobb egyszeri bővítés lenne ezen a területen. Brüsszel abban bízik, hogy a pénzügyi nyomás fokozása növeli egy orosz bankválság esélyét, és ezzel erősíti Moszkva hajlandóságát a béketárgyalásokra.

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Oroszország a világ harmadik legnagyobb uránszállítója egy amerikai vállalat, valamint egy amerikai és európai tőkével is rendelkező nemzetközi cég után, a mennyiség alapján – mondta Oroszország elnöke a Szentpétervári Gazdasági Fórumon. Vlagyimir Putyin ezt annak kapcsán emelte ki, hogy Oroszország továbbra is szállít uránt az amerikai piacra.

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