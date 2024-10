Érdemes bankot váltani – több tízezer forint „ingyenpénz" is járhat

Nemcsak az számíthat jutalékra, aki bankot vált, hanem még az is kaphat pénzt, aki ajánlja mostani bankját egy ismerősének, aki végül nyit számlát az adott banknál – közölte Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Úgy véli, nem érdemes várni, ugyanis a bankok zöme októberben még a korábbi feltételek mellett kínálja számlanyitási kedvezményeit.

Csöröghet a kassza, a bankváltóknak

Fotó: ANP via AFP

Akár a számlavezetési díj is csökkenhet

Önmagában az egyszeri támogatás miatt nem igazán érdemes bankot váltani, de az is tény, hogy sok esetben a jóváírás mellett a banki szokásainknak legjobban megfelelő számlacsomag kiválasztásával további több ezer forintot tudunk megspórolni –

teszi hozzá.

A bankok zöme a már náluk lévő, elégedett ügyfelekre is gondol és ezért ajánlóprogramok is vannak, ahol nem csak az új ügyfél, de a bankot neki ajánló meglévő kuncsaft is jóváírást kaphat. A megoldás már csak azért is népszerű a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint, mert a felmérések szerint Magyarországon a bankválasztásban még mindig az egyik legkomolyabb érvet az jelenti, ha valamelyik családtag ajánlja az adott pénzintézetet.

Most pedig nézzük a jelenleg futó akciókat!

A CIB Bank bátorítja a meglévő ügyfeleit, hogy ajánlják a bankot. Az október 31-ig futó Welcome akcióban 10 ezer forintos jóváírást kap az ajánló ügyfél, ha az ajánlott ügyfél CIB ECO Start Bankszámlát nyit 20-20 ezer forint a jóváírás az ajánlónak és az ajánlottnak is, ha az új ügyfél CIB ECO FirstStep vagy CIB ECO ForYou Bankszámlát nyit.

Az Erste Banknál a korábbi 30 ezer forint helyett szeptember óta október 31-ig már 40 ezer forint jóváírásra számíthatnak az új ügyfelek, ha online vagy a bankfiókban nyitják a számlájukat – a közvetítőkön keresztül érkező új ügyfelek viszont ki vannak zárva.

A Gránit Bank akciói a jelen feltételek szerint szintén október végéig élnek. Ennek keretében 40 ezer forint jóváírásra számíthat az az ügyfél, aki a bank szelfis számlanyitás szolgáltatását választja, hozzájárul a marketing célú megkeresésekhez, és 60 napon belül aktiválja Gránit eBankját.