Hatott a figyelmeztetés: bő egy évig biztosan nem emelkednek a folyószámlák díjai a bankoknál

A Magyar Nemzeti Banknak is tettek vállalásokat a pénzintézetek

A bankszámlák díjaira vonatkozó moratóriumon felül április 8-án a Magyar Nemzeti Bankkal is egy sor, az ügyfelek érdekét szolgáló lépésben is megállapodtak a bankok a bankszámlavezetéshez kapcsolódó díjak mérséklésén felül.

A megállapodás szerint

a bankok ingyenessé teszik az alapszámlát mindaddig, amíg az infláció szintje három egymást követő hónapban a jegybanki toleranciasáv felső határa (azaz 4 százalék) alá nem süllyed. (A korábbi keddi jó hír: az elemzők számára váratlanul jó lett a márciusi inflációs adat, a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 4,7 százalékkal emelkedtek, holott 5,4 százalék körül voltak az előrejelzések.)

Párhuzamosan, a bankok legkésőbb a PAD-díjkimutatásokkal együtt értesítik azokat az ügyfeleket, akik a jelenleginél kedvezőbb számlacsomagot is választhatnának.

A banki ügyfelek számára további segítséget nyújtandó, ügyfél-tájékoztató kampány indul. Ez részletesen beszámol a bankok számlacsomagjainak éves költségéről – ezzel pedig a már meglévő számlacsomag összehasonlíthatóvá válik más, kedvezményesebb konstrukciókkal.

A megegyezés szerint a bankok a jegybanki díjcsomag-kalkulátorral segítik a legkedvezőbb számlacsomag kiválasztását honlapjukon.

Annak érdekében pedig, hogy gyorsabban történhessen számlaváltás, régi számlájukat ezután online is felmondhatják az ügyfelek.

Nagyon kemény a harc az új számlavezető ügyfelekért a bankok között

Önkorlátozó lépések ide vagy oda, a bankok változatlanul folytatják a küzdelmet az új lakossági számlavezetőkért, és esetenként több tízezer forintnyi egyszeri jóváírást is hajlandók adni azért, ha valaki náluk választ magának új számlacsomagot. Az ajándékpénznek persze ára van: az egyszeri jóváírásért cserébe az újdonsült ügyfélnek a legtöbb esetben bankkártyát is kell igényelnie a számla mellé, a jövedelmét helybe kell utaltatnia, de általános elvárásnak számít a hűségidő vállalása vagy a marketingnyilatkozat aláírása is. Jellemző feltétel az online csatornán történő számlanyitás, illetve az internet- vagy mobilbanki szerződés megléte is.