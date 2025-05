Ezért mennek nagyon a személyi kölcsönök – így látják az Erste vezetői

Változatlanul erős a lakossági hitelek piaca, az Erste a lakáscélú és a fogyasztási hiteleknél is élénk keresletet tapasztalt az első negyedévben – hangzott el a pénzügyi szolgáltató vezetői által tartott szerdai sajtótájékoztatón.

Fotó: Vémi Zoltán

Harmati László, az Erste lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta: a lakáshiteleknél jóval több, mint másfélszeresére nőttek az új kihelyezések 2024 első negyedévéhez képest, a személyi kölcsönöknél pedig a vártnál jelentősebb mértékben, 31 százalékkal – 28 milliárd forintra – emelkedett a szerződések összege. A teljes lakossági hitelállomány 11 százalékkal nőtt egy év alatt az Ersténél, az újonnan kihelyezett állomány 40 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

A csökkenő kamatok is növelik az érdeklődést a személyi kölcsönök iránt

A vezérigazgató-helyettes szerint a személyi kölcsönök iránti erős kereslethez két tényező is hozzájárul. Az egyik, hogy a legkedvezőbb feltételű konstrukcióknál visszatértek az egy számjegyű kamatok, ami nyilvánvalóan növeli a személyi hitelek vonzerejét. A másik, hogy a digitális csatornák terjedésével a korábbinál jóval gyorsabban és egyszerűbben elérhetők a személyi kölcsönök is, ami szintén nagyban hozzájárul a kereslet növekedéséhez.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a lakáshitelek és a személyi kölcsönök iránti kereslet a teljes lakossági piacon is nagyon erős volt 2025 első három hónapjában: utóbbiaknál az új szerződések összege márciusban új csúcsot is döntött.

A célzott kört érintő támogatott hiteltermékeknél – tehát a babaváró kölcsönnél és a munkáshitelnél – az idén januárban megjelent munkáshitel részesedése már 50 százalék volt az Ersténél az első negyedévben, úgy, hogy a két termék potenciális ügyfélköre között nincsen jelentős átfedés.

A magyarországi Erste csoport által kezelt lakossági ügyfélvagyon – befektetés és betét – március végén 6742 milliárd forint volt, ami 15 százalékos növekedés egy év alatt. A megtakarításokon belül a befektetések aránya 71 százalékot tett ki. Harmati László tájékoztatása szerint a digitálisan aktív ügyfelek aránya az első negyedévben tovább emelkedett, és elérte a 76 százalékot.