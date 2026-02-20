Deviza
Újabb országban vezethetik be az eurót, történelmi fordulat közeleg

Újabb ország válhat az eurózóna tagjává, ha a svédek a több mint két évtizeddel ezelőtti álláspontjukat újragondolva úgy döntenek, hogy bevezetik a közös európai fizetőeszközt. A 2000-es évek elején tartott népszavazás óta ugyanis figyelemre méltó változások vannak folyamatban az euró megítélésében a skandináv államban.
Világgazdaság
2026.02.20, 10:12
Frissítve: 2026.02.20, 10:23

2003-ban a svédek egy népszavazáson elutasították az euró bevezetését, de most a geopolitikai aggodalmak új dimenziót adnak a kérdésnek. Az orosz és kínai befolyás növekedése mellett ugyanis Donald Trump „America First” külpolitikája minden eddiginél világosabbá tette, hogy a kisebb gazdaságok mennyire kiszolgáltatottak a nagyhatalmi rivalizálás korszakában – írja az Origo.

Euró, European,Eur,Currency,Money,Bills,On,Euro,Union,Blue,Flag
A svédek egy népszavazáson korábban elutasították az euró bevezetését, de a geopolitikai aggodalmak új dimenziót adnak a kérdésnek / Fotó: Mehaniq / Shutterstock

„Svédország a NATO teljes jogú tagja – mondta nemrégiben Cecilia Rönn, a svéd liberális párt képviselője. – De még mindig az egyik lábunkkal az Európai Unión kívül állunk, mert nem vagyunk részesei a valutauniónak.”

Svédországban változóban van az euró megítélése

Az euró bevezetése mellett szóló érv, hogy a közös valuta szorosabbra fűzné a politikai kapcsolatokat, és a svédeknek helyet adna az asztalnál a páneurópai monetáris ügyekben. 

Ezt kiegészítik a hagyományos gazdasági hatások, köztük 

  • a kereskedelem bővülése 
  • és a közvetlen befektetések elősegítése. 

Nem beszélve arról, hogy az euró hitelessége és ereje növekedhet egy olyan időszakban, amikor a dollár dominanciája a világkereskedelemben és tartalékvalutaként egyaránt megkérdőjeleződik – írja a Bloomberg.

Az első óvatos lépéseket a közös európai valuta bevezetésével kapcsolatban a svéd vezetés tette meg a múlt hónap végén. 

A Rönn által összehívott parlamenti ülésen Elisabeth Svantesson pénzügyminiszter bejelentette: támogatja, hogy alaposan megvizsgálják az euró bevezetésének előnyeit és hátrányait. Igaz, a pontos helyzetértékelés már csak a szeptemberi parlamenti választás után esedékes.

Több lehet a pozitív hatás, mint korábban gondolták

Az esetleges változást a 2003-as népszavazás előtt az euró bevezetésének lehetőségét vizsgáló kormánybizottságot vezető közgazdász, Lars Calmfors új tanulmánya is alátámasztja. Korábban óvatos volt az előnyökkel kapcsolatban, és a bizottsági jelentés annak idején a halasztást javasolta, most azonban támogatóbb álláspontra helyezkedik a valutaunióba való belépéssel kapcsolatban. A geopolitikai megfontolások „ma nagyon mások, mint korábban”, és ez a dinamika növeli az EU magjához való tartozás értékét – mondta egy interjúban. 

Calmfors a gazdasági érveket is kiemeli, mondván, hogy az euróövezeti tagállamok kereskedelmére és külföldi befektetéseire gyakorolt ​​pozitív hatások nagyobbak voltak, mint amire számított, amikor több mint két évtizeddel ezelőtt vizsgálta a kérdést. Megjegyezte azt is, hogy a svéd üzleti ciklus jobban összehangolódott az euróövezettel, így a független monetáris politika iránti igény kevésbé kritikus. További részleteket ide kattintva olvashat.

 

