Elesett a bécsi repülőtér és a környező autópályák – Magyarország felkészül, érkezik a havazás
Havazás miatt péntek reggel ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér működése, és az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták – közölték a helyi hatóságok.
„A jelenlegi helyzetben 9 órától újra lehetővé válnak egyes felszállások, 10 órától pedig a leszállások is. Továbbra is késésekre kell számítani – közölte Peter Kleemann, a schwechati repülőtér szóvivője. – Javasoljuk az utasoknak, hogy tájékozódjanak légitársaságuknál a járatuk állapotáról” – tette hozzá, és arra kérte az utasokat, hogy ne menjenek ki a repülőtérre, ha a járatukat törölték.
Tájékoztatása szerint a beérkező járatokat más repülőterekre irányították át.
A heves havazás a közúti forgalomban is fennakadásokat okozott, számos balesetet jelentettek az utakról.
Az A21-es autópályát az éjszaka folyamán mindkét irányban lezárták. Alsó-Ausztriában az A1-es autópályán is több baleset történt, ezért a hatóságok közlése szerint szakaszos lezárások vannak ezen a pályán is.
Az osztrák alpesi térségben növekvő lavinaveszélyre hívták fel a figyelmet. Arra kérték a téli sportok kedvelőit, hogy kerüljék a nem biztosított terepeket. A lavinafigyelő szolgálat munkatársa, Matthias Walcher szerint a nyugat-tiroli régióban akár 50 centiméter friss hó is hullhatott péntekre.
A cudar idő Magyarországra is megérkezett, havazás miatt riasztást adott ki a HungaroMet
Havazás és hófúvás veszélye miatt is riasztást adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. péntek reggel.
A meteorológiai szolgálat péntek éjfélig másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyére havazás veszélye miatt, ugyanis a két vármegyében 24 óra alatt 20 centimétert meghaladó friss hó várható.
A többi dunántúli vármegyére, továbbá Bács-Kiskun vármegyére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki havazás veszélye miatt, 12 óra alatt öt centiméternél több hó hullhat.
Péntekre Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt, a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.
Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge hófúvás miatt Somogy, Tolna, Fejér, Komárom-Esztergom, továbbá Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.
A meteorológiai előrejelzés szerint pénteken a Dunántúlon a havazás a nyugati területekről fokozatosan kiterjed a középső és a déli részekre is. Az esti, késő esti órákban a Duna–Tisza közének déli felén is számítani lehet kisebb havazásra, közben észak, északnyugat felől szűnik a havazás. Reggeltől késő estig ezeken a területeken általában 1–5 centiméter friss hó várható, de délnyugaton ennél több, akár 5–10 centiméter is eshet. Az éjszaka második felében a Dél-Dunántúlon, valamint az Alföldön fordulhat elő kisebb havazás.
Az északi, északkeleti szelet péntek estig elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel esetleg északkeleten viharos, óránkénti 60-75 kilométeres lökések kísérhetik. Pénteken nyugaton az időnként viharos széllökések hatására tartósabban erős hófúvás alakulhat ki, magasabb hótorlaszokat emelve. Az erős szél azonban a Dunántúl többi részén is hóátfúvásokat okozhat, majd estére veszít erejéből a szél, és gyengül a hófúvás is.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kérte, a riasztással érintett területeken senki ne induljon útnak autóval, hacsak nem létszükséglet.
Azt javasolták, aki mégis elindul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról.
Arra is figyelmeztettek, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra, és vezessen lassabban, körültekintőbben, mert a hófúvás miatt a látótávolság gyorsan csökkenhet, a viharos szél pedig hótorlaszokat okozhat.
Kiadta a MÁV, hogy mekkora késések voltak a havazás alatt – meg fog lepődni ezeken a számokon
Az erős januári havazás és a tartós fagy évtizede nem látott kihívásokkal szembesítette Magyarországot, és egész Európában komoly fennakadásokat okozott. Noha a MÁV szerint a szélsőséges időjárás hatása a szezonálisan visszaeső magyar menetrendszerűségi adatokban is megmutatkozik, a legnehezebb időszakban is sikerült fenntartani a vasúti közlekedést az ország minden térségében.