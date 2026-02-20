Elesett a bécsi repülőtér és a környező autópályák – Magyarország felkészül, érkezik a havazás

Havazás miatt péntek reggel ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér működése, és az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták – közölték a helyi hatóságok.

A havazás megbénította a bécsi repülőteret péntek reggel / Fotó: Leonhard Foeger / Reuters

„A jelenlegi helyzetben 9 órától újra lehetővé válnak egyes felszállások, 10 órától pedig a leszállások is. Továbbra is késésekre kell számítani – közölte Peter Kleemann, a schwechati repülőtér szóvivője. – Javasoljuk az utasoknak, hogy tájékozódjanak légitársaságuknál a járatuk állapotáról” – tette hozzá, és arra kérte az utasokat, hogy ne menjenek ki a repülőtérre, ha a járatukat törölték.

Tájékoztatása szerint a beérkező járatokat más repülőterekre irányították át.

A heves havazás a közúti forgalomban is fennakadásokat okozott, számos balesetet jelentettek az utakról.

Az A21-es autópályát az éjszaka folyamán mindkét irányban lezárták. Alsó-Ausztriában az A1-es autópályán is több baleset történt, ezért a hatóságok közlése szerint szakaszos lezárások vannak ezen a pályán is.

Az osztrák alpesi térségben növekvő lavinaveszélyre hívták fel a figyelmet. Arra kérték a téli sportok kedvelőit, hogy kerüljék a nem biztosított terepeket. A lavinafigyelő szolgálat munkatársa, Matthias Walcher szerint a nyugat-tiroli régióban akár 50 centiméter friss hó is hullhatott péntekre.

A cudar idő Magyarországra is megérkezett, havazás miatt riasztást adott ki a HungaroMet

Havazás és hófúvás veszélye miatt is riasztást adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. péntek reggel.

A meteorológiai szolgálat péntek éjfélig másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyére havazás veszélye miatt, ugyanis a két vármegyében 24 óra alatt 20 centimétert meghaladó friss hó várható.

A többi dunántúli vármegyére, továbbá Bács-Kiskun vármegyére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki havazás veszélye miatt, 12 óra alatt öt centiméternél több hó hullhat.

Péntekre Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt, a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge hófúvás miatt Somogy, Tolna, Fejér, Komárom-Esztergom, továbbá Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.