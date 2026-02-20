Orbán Viktor a békecsúcs és egy borotválkozás után egymilliárd eurós beruházás alapkövét tette le

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új mérföldkőhöz érkezett: megkezdődik a légikikötő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagy ívű fejlesztése. Az új épületkomplexum ünnepélyes alapkövét ma tették le. Az eseményen Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Nicolas Notebaert, a Vinci Concessions vezérigazgatója, a Vinci Airports elnöke is beszédet mondott.

Orbán Viktor egyenesen Washingtonból érkezett az alapkő letételére / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„Sok megállapodást kötöttem már, de az volt a legjobb, amit a Vincivel kötöttem” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az alapkő letétele előtt. Nemcsak azért, mert ez nyitotta meg az utat, hogy visszaszerezze az ország a repülőteret – tette hozzá.

„Így elkerültük a csapdát, amit az állami tulajdon magával hoz: olyan dolgot csinálunk, amihez nem értünk. Emiatt fontos a megfelelő szakmai partner bevonása. Köszönöm a Vincinek, hogy ezt a hatalmas állami vagyont jól működtetik.

A kormány nem befektetőként tekint rájuk: befogadtuk a francia partnert, ami nagy dolog, mert alapvetően bizalmatlanok vagyunk – hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve: – Akikre viszont nincs szükségünk, azokat nem engedjük be.”

„Akiket egyszer már beengedtünk, azok benne vannak a nemzetben és a családban.”

Nagy Márton, Balázs Klári, Korda György, a francia vezetőség és Orbán Viktor / Fotó: Vémi Zoltán

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy 2025-ben

rekordot döntött az utasforgalom, meghaladta a 20 millió főt.

Azt is elmondta, hogy 331 millió euró jövedelmet termelt a reptér,

ami 25 százalékkal több a várakozásoknál,

a beruházás így a vártnál két évvel hamarabb térülhet meg.

Ma itt megalapítjuk a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik terminálját, ez a járat Budapestről indul, és nem kér átszállást Brüsszelbe

– zárta beszédét a miniszterelnök.

Nicolas Notebaert megnyitóbeszédét mondja / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nicolas Notebaert megnyitóbeszédében kiemelte: a Budapest Airport lenyűgöző eredményt ért el, biztosították a nyári csúcsidőszak zökkenőmentes működését, a repülőtér pedig teljes kapacitással működött. Felhívta a figyelmet arra is, hogy

a Bud Cargo az első számú központtá válik Európa és Ázsia összekötésében.

Légi oldali és földi oldali fejlesztések jönnek, a következő tíz évben egymilliárd eurót különítünk el a repülőtér számára – emlékeztetett Nicolas Notebaert, és külön köszönetet mondott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek és Lóga Máté államtitkárnak.