Orbán Viktor a békecsúcs és egy borotválkozás után egymilliárd eurós beruházás alapkövét tette le

Új szakaszba lép a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztése: letették az új terminál alapkövét. Az eseményen Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a beruházás hosszú távon meghatározza Magyarország légi közlekedési és gazdasági pozícióit. A Terminal+ projekt által plusz 10 millió utast lesz képes kiszolgálni a repülőtér.
Zováthi Domokos
2026.02.20, 10:25
Frissítve: 2026.02.20, 16:11

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új mérföldkőhöz érkezett: megkezdődik a légikikötő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagy ívű fejlesztése. Az új épületkomplexum ünnepélyes alapkövét ma tették le. Az eseményen Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Nicolas Notebaert, a Vinci Concessions vezérigazgatója, a Vinci Airports elnöke is beszédet mondott.

Orbán
Orbán Viktor egyenesen Washingtonból érkezett az alapkő letételére / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„Sok megállapodást kötöttem már, de az volt a legjobb, amit a Vincivel kötöttem” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az alapkő letétele előtt. Nemcsak azért, mert ez nyitotta meg az utat, hogy visszaszerezze az ország a repülőteret – tette hozzá. 

„Így elkerültük a csapdát, amit az állami tulajdon magával hoz: olyan dolgot csinálunk, amihez nem értünk. Emiatt fontos a megfelelő szakmai partner bevonása. Köszönöm a Vincinek, hogy ezt a hatalmas állami vagyont jól működtetik.

A kormány nem befektetőként tekint rájuk: befogadtuk a francia partnert, ami nagy dolog, mert alapvetően bizalmatlanok vagyunk – hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve: – Akikre viszont nincs szükségünk, azokat nem engedjük be.”

„Akiket egyszer már beengedtünk, azok benne vannak a nemzetben és a családban.”

Nagy Márton, Balázs Klári, Korda György, a francia vezetőség és Orbán Viktor / Fotó: Vémi Zoltán

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy 2025-ben 

  • rekordot döntött az utasforgalom, meghaladta a 20 millió főt. 
  • Azt is elmondta, hogy 331 millió euró jövedelmet termelt a reptér, 
  • ami 25 százalékkal több a várakozásoknál, 
  • a beruházás így a vártnál két évvel hamarabb térülhet meg.

Ma itt megalapítjuk a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik terminálját, ez a járat Budapestről indul, és nem kér átszállást Brüsszelbe

– zárta beszédét a miniszterelnök.

Nicolas Notebaert
Nicolas Notebaert megnyitóbeszédét mondja / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nicolas Notebaert megnyitóbeszédében kiemelte: a Budapest Airport lenyűgöző eredményt ért el, biztosították a nyári csúcsidőszak zökkenőmentes működését, a repülőtér pedig teljes kapacitással működött. Felhívta a figyelmet arra is, hogy 

a Bud Cargo az első számú központtá válik Európa és Ázsia összekötésében.

Légi oldali és földi oldali fejlesztések jönnek, a következő tíz évben egymilliárd eurót különítünk el a repülőtér számára – emlékeztetett Nicolas Notebaert, és külön köszönetet mondott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek és Lóga Máté államtitkárnak.

A magyar légi közlekedés jövőjét alapvetően meghatározza a repülőtéri infrastruktúra fejlesztése. A következő évtized egyik legjelentősebb közép-európai repülésfejlesztési beruházása mind Magyarország gazdaságának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztéséhez, mind a növekvő turisztikai igények magas színvonalon történő kiszolgálásához hozzájárul.

Orbán Viktor: borotválkozás, majd alapkőletétel

A miniszterelnök a washingtoni békecsúcsról érkezett az eseményre, melyről egy videót is megosztott. Orbán Viktor elmondta, hogy a hajnali órákban landolt, a reggeli program pedig

most borotválkozás, utána alapkőletétel. Új terminál itt Ferihegyen. Egymilliárd eurós beruházás. Fantasztikus dolog!

 

Két csúcsminiszter jelentette be a fejlesztést

„A repülőtér stratégiai eszköz, állami vagyon, a kormány ezért tett meg mindent, hogy újra a magyaroké legyen” – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter novemberben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Rámutatott, hogy ez erős pénzügyi befektetés is, és az előzetes várakozásoknál két-három évvel hamarabb, akár tizenöt év alatt is megtérülhet a reptér visszavásárlása Magyarország számára. Mindez azért van, mert a reptér teljesítménye mintegy 10 százalékkal haladja meg az üzleti terveket. Kiemelte, hogy ez a magyar állam mellett a stratégiai partnernek, a 20 százalék tulajdoni hányaddal rendelkező kisebbségi tulajdonos Vinci Airportsnak köszönhető.

Ezek a fejlesztések lesznek Ferihegyen

A tervek alapján:

  • 2028 végéig egy kétszer háromsávos új közutat alakíthatnak ki, a meglévő nyomvonal korszerűsítésével,
  • 2035-re új vasútvonal épülhet, valamint
  • ezzel párhuzamosan szintén 2035-ig elkészülhet a most elrajtolt ferihegyi 3-as terminál.

A megvalósulás sorrendjében tehát 

először a repülőtér közúti megközelíthetőségét alakítanák ki, fejlesztenék körülbelül 200 milliárd forintból az Üllői út külső szakasza és a légikikötő között.

A 12 kilométer hosszú, kétszer háromsávos gyorsforgalmi út és a kapcsolódó beruházások a tervek szerint 2028 végére készülhetnek el.

Korszakos bejelentés a Ferihegyi repülőtérről, egyszerre két magyar miniszter tette meg – elindul az évtizedek óta várt beruházás, itt vannak a részletek

A kormány kiemelt célja, hogy a Budapest Airport közlekedési kapcsolatai még korszerűbbek és fenntarthatóbbak legyenek. Ennek keretében ismertette a két csúcsminiszter a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás vasúti kapcsolatának megvalósításával kapcsolatos terveket és célkitűzéseket. Kiderült, mennyibe fog kerülni, és az is, körülbelül mennyi lesz a vonatjegy ára.

