Új lendületet adott a pesti tőzsdének a Mol

A geopolitikai feszültségek ellenére a héten fordulni tudott a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX árfolyama, ám csütörtökre elfogyott a lendület, és péntek hajnalban az ázsiai tőzsdéken is inkább a pesszimizmus uralkodott. Az amerikai–iráni feszültség árnyékában ismét erőre kapott a dollár, ami hagyományosan nem kedvez a forint árfolyamának. Ezért a magyar fizetőeszköz gyengült az euróval szemben, a közös pénz egységéért több mint 379 forintot kellett adni a reggeli órákban. A dollár-forint árfolyam pedig átlépte a 322-es szintet. Az euró-dollár árfolyam az 1,18-os szint alatt mozgott.

Pénteken is kitartott a pesti tőzsde lendülete / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Pénteken új lendületet vett a pesti tőzsde

A péntekre virradó éjszaka ráadásul megérkezett a Mol gyorsjelentése is bivalyerős számokkal, ezért a hét utolsó napján is jócskán tartogat izgalmakat a kereskedés a pesti tőzsdén. A nyitást követő percekben a BUX 0,37 százalékos erősödés után 127 143,36 ponton állt, míg a négy blue chip árfolyama a következő módon alakult: