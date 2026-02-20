Deviza
EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,37 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF89,83 -0,03% RON/HUF74,38 -0,08% CZK/HUF15,64 -0,1%
BUX126 375,32 -0,24% MTELEKOM1 982 -0,5% MOL3 534 -1,02% OTP39 760 +0,18% RICHTER11 790 -0,25% OPUS541 -0,18% ANY7 520 -0,27% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 220 -1,53% BUMIX10 006,96 -0,44% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 686,04 +0,32%
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Új lendületet adott a pesti tőzsdének a Mol

A múlt heti gyengélkedés után fordult a BUX a héten, ám kérdés volt, hogy péntekig kitart-e a lendület a csütörtöki esés után. A Mol kiváló eredményei azonban megadták a lendületet a pesti tőzsdének.
K. B. G.
2026.02.20, 09:08
Frissítve: 2026.02.20, 09:26

A geopolitikai feszültségek ellenére a héten fordulni tudott a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX árfolyama, ám csütörtökre elfogyott a lendület, és péntek hajnalban az ázsiai tőzsdéken is inkább a pesszimizmus uralkodott. Az amerikai–iráni feszültség árnyékában ismét erőre kapott a dollár, ami hagyományosan nem kedvez a forint árfolyamának. Ezért a magyar fizetőeszköz gyengült az euróval szemben, a közös pénz egységéért több mint 379 forintot kellett adni a reggeli órákban. A dollár-forint árfolyam pedig átlépte a 322-es szintet. Az euró-dollár árfolyam az 1,18-os szint alatt mozgott.

20251105_bet_012_VZ tőzsde, bux index,
Pénteken is kitartott a pesti tőzsde lendülete / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Pénteken új lendületet vett a pesti tőzsde

A péntekre virradó éjszaka ráadásul megérkezett a Mol gyorsjelentése is bivalyerős számokkal, ezért a hét utolsó napján is jócskán tartogat izgalmakat a kereskedés a pesti tőzsdén. A nyitást követő percekben a BUX 0,37 százalékos erősödés után 127 143,36  ponton állt, míg a négy blue chip árfolyama a következő módon alakult: 

  • Az OTP a kereskedés kezdetén több mint 0,5 százalékot erősödött, és 39 920 forintot értek a cég részvényei.
  • A Mol kiváló eredményei ellensúlyozták a Barátság kőolajvezeték miatti aggodalmakat, így az olajtársaság részvényei 1,23 százalékos erősödés után 3614 forinton cseréltek gazdát.
  • A Richter részvényei 0,85 százalékos gyengülés után 11 720 forinton forogtak a kereskedés kezdetén.
  • A Magyar Telekom részvényei szintén lefelé indultak, 0,1 százalékos esés után 1990 forintot értek a nyitást követő percekben.
BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
1481 cikk

 

