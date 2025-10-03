Kitörhet a botrány Ausztria és az EU között: elkeseredett harc folyik a Strabag gigászi részvénycsomagjáért – az oroszok nevethetnek a végén

Az osztrák kormány a balti országok ellenkezése dacára egy a Raiffeisen Bank International (RBI) érdekeit védő záradékot akar a 19. szankciós csomagba csempészni – írja a Kronen Zeitung.

Népszerűnek tűnik a Raiffeisen Oroszországban / Fotó: AFP

Mit akarnak az osztrákok?

A klauzula arról szólna, hogy a szintén osztrák Strabag építőipari vállalat Oleg Gyeripaszka orosz üzletember tulajdonában álló – a korábbi szankciók értelmében –, befagyasztott részvényeit felszabadítanák mintegy kétmilliárd euró értékben, majd átadnák a Raiffeisen Banknak.

A háttérben a moszkvai bíróság ítélete áll, amely az állítólag az orosz fegyveripart támogató és emiatt az EU által 2022-ben szankciós listára helyezett Oleg Gyeripaszka keresete alapján kétmilliárd euró megfizetésére kötelezte az RBI-t, amit a bank az oligarcha cégének, a Rasperiának köteles átutalni.

A kifizetés gyakorlatilag kártérítésként szolgál azért, hogy a szankciók miatt az oroszok nem férnek hozzá Strabag-részesedésükhez. Az RBI azért került a képbe, mert szintén jelentős részvénypakettel rendelkezik a Strabagban.

Az ítéletbe mindazonáltal egy a Raiffeisennek kedvező rendelkezés is bekerült, jelesül, hogy az osztrák pénzintézet a kifizetés fejében megkaphatja a Rasperia – azaz közvetve Gyeripaszka – Strabag-részvénycsomagját.

Az osztrákok le is csapnának a lehetőségre, ám ennek előfeltétele, hogy oldják fel a Strabag-részvények uniós befagyasztását, azaz kerüljenek le a szankciós listáról. Ezt követően kaphatná meg a papírokat kártérítés címén az RBI.

Kétszeresen is ráfázhat a Raiffeisen

A Financial Times szerint a javaslatot az osztrák politikusok elő is terjesztették a 19. számú szankciós csomag tárgyalásán, ám a bennfentesek úgy vélik, kemény ellenállás fogadhatja. Oroszország legnagyobb ellenfelei – főként Lettország és Litvánia – ugyanis attól félnek, hogy ez az eljárás mintául szolgálhat az oroszoknak más ügyekben is.

Vagyis beperelik az európai leányvállalatokat Oroszországban, kártérítést követelnek, és így kompenzálják az Európában befagyasztott vagyonukat. Egy diplomata szerint mindez azzal a veszéllyel is jár, hogy Európa elveszíti politikai nyomásgyakorló eszközét Oroszország ellen. A befagyasztott orosz vagyon ugyanis a Der Standard szerint jelenleg az európaiak legerősebb aduászának számít.