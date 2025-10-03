Kitörhet a botrány Ausztria és az EU között: elkeseredett harc folyik a Strabag gigászi részvénycsomagjáért – az oroszok nevethetnek a végén

Az osztrák kormány a balti országok ellenkezése dacára egy a Raiffeisen Bank International (RBI) érdekeit védő záradékot akar a 19. szankciós csomagba csempészni – írja a Kronen Zeitung.
A klauzula arról szólna, hogy a szintén osztrák Strabag építőipari vállalat Oleg Gyeripaszka orosz üzletember tulajdonában álló – a korábbi szankciók értelmében –, befagyasztott részvényeit felszabadítanák mintegy kétmilliárd euró értékben, majd átadnák a Raiffeisen Banknak.
A háttérben a moszkvai bíróság ítélete áll, amely az állítólag az orosz fegyveripart támogató és emiatt az EU által 2022-ben szankciós listára helyezett Oleg Gyeripaszka keresete alapján kétmilliárd euró megfizetésére kötelezte az RBI-t, amit a bank az oligarcha cégének, a Rasperiának köteles átutalni.
A kifizetés gyakorlatilag kártérítésként szolgál azért, hogy a szankciók miatt az oroszok nem férnek hozzá Strabag-részesedésükhez. Az RBI azért került a képbe, mert szintén jelentős részvénypakettel rendelkezik a Strabagban.
Az ítéletbe mindazonáltal egy a Raiffeisennek kedvező rendelkezés is bekerült, jelesül, hogy az osztrák pénzintézet a kifizetés fejében megkaphatja a Rasperia – azaz közvetve Gyeripaszka – Strabag-részvénycsomagját.
Az osztrákok le is csapnának a lehetőségre, ám ennek előfeltétele, hogy oldják fel a Strabag-részvények uniós befagyasztását, azaz kerüljenek le a szankciós listáról. Ezt követően kaphatná meg a papírokat kártérítés címén az RBI.
A Financial Times szerint a javaslatot az osztrák politikusok elő is terjesztették a 19. számú szankciós csomag tárgyalásán, ám a bennfentesek úgy vélik, kemény ellenállás fogadhatja. Oroszország legnagyobb ellenfelei – főként Lettország és Litvánia – ugyanis attól félnek, hogy ez az eljárás mintául szolgálhat az oroszoknak más ügyekben is.
Vagyis beperelik az európai leányvállalatokat Oroszországban, kártérítést követelnek, és így kompenzálják az Európában befagyasztott vagyonukat. Egy diplomata szerint mindez azzal a veszéllyel is jár, hogy Európa elveszíti politikai nyomásgyakorló eszközét Oroszország ellen. A befagyasztott orosz vagyon ugyanis a Der Standard szerint jelenleg az európaiak legerősebb aduászának számít.
Egy másik diplomata szerint:
Egyébként is el kellett volna már hagynia a Raiffeisennek Oroszországot, csak Berlin és Bécs támogatása miatt tudta ezt eddig elkerülni.
Ha viszont Ausztria kezdeményezése kútba esik, azzal duplán jól járnak az oroszok, és kétszeresen ráfizetnek az osztrákok, mivel
A Der Standard megkereste az ügyben a bécsi külügyminisztériumot is, ahonnan a következő választ kapta:
Ausztria természetesen Brüsszelben is kiáll az osztrák vállalatok érdekeiért, és azért is, hogy az orosz agresszor ne gazdagodjon meg kétszeresen, ami a jelen helyzetben könnyen megtörténhet. A brüsszeli tárgyalások még folynak az ügyben.
Máskülönben a Raiffeisen és Gyeripaszka évekkel ezelőtt egy komplex üzlet keretében megpróbálták kicserélni a bank oroszországi osztalékát az orosz üzletember Strabag-részesedésével, ám az EU szankciós politikája azt sem tette lehetővé.
A Raiffeisen részvényei pénteken több mint 8 százalékkal, 31,38 euróra drágultak, idén eddig pedig már 64 százalékkal nőtt az árfolyam.
Az LSEG elemzői konszenzusa továbbra is vételre ajánlja a papírt, holott az árfolyam már csaknem 12 százalékkal szárnyalta túl a 27,66 eurós célárat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.