Figyelmeztet az egyik legnagyobb hazai bank: több leállás is lesz náluk áprilisban

A CIB Bank arról tájékoztatja honlapján az ügyfeleit, hogy folyamatosan dolgoznak a szolgáltatásaik fejlesztésén, melynek része informatikai rendszereik karbantartása is. Erre való tekintettel áprilisban több alkalommal is várhatók kiesések, melyek során a felsorolt szolgáltatásaik nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek – írta meg az Origo.

A CIB Banknál az alábbi időpontokban várhatók kiesések

2026.04.01. 22:00 - 2026.04.02. 05:00

2026.04.08. 22:00 - 2026.04.09. 05:00

2026.04.15. 22:00 - 2026.04.16. 02:00

2026.04.16. 22:00 - 2026.04.17. 03:00

2026.04.18. 22:00 - 2026.04.19. 05:00

2026.04.23. 22:00 - 2026.04.24. 03:00

2026.04.25. 22:00 - 2026.04.26. 05:00

2026.04.27. 22:00 - 2026.04.28. 05:00

2026.04.29. 22:00 - 2026.04.30. 05:00 közötti időszakokban

A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.

Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

