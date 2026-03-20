CIB Bank Zrt.

Figyelmeztet az egyik legnagyobb hazai bank: több leállás is lesz náluk áprilisban

A CIB Bank áprilisban több alkalommal is rendszerfejlesztést hajt végre, ezért elektronikus szolgáltatásaikban kiesések várhatóak.
2026.03.20, 14:02
Frissítve: 2026.03.20, 15:52

A CIB Bank arról tájékoztatja honlapján az ügyfeleit, hogy folyamatosan dolgoznak a szolgáltatásaik fejlesztésén, melynek része informatikai rendszereik karbantartása is. Erre való tekintettel áprilisban több alkalommal is várhatók kiesések, melyek során a felsorolt szolgáltatásaik nem, vagy csak korlátozottan lesznek elérhetőek – írta meg az Origo.

bank, CIB Bank
A CIB Banknál az alábbi időpontokban várhatók kiesések

2026.04.01. 22:00 - 2026.04.02. 05:00
2026.04.08. 22:00 - 2026.04.09. 05:00
2026.04.15. 22:00 - 2026.04.16. 02:00
2026.04.16. 22:00 - 2026.04.17. 03:00
2026.04.18. 22:00 - 2026.04.19. 05:00
2026.04.23. 22:00 - 2026.04.24. 03:00
2026.04.25. 22:00 - 2026.04.26. 05:00
2026.04.27. 22:00 - 2026.04.28. 05:00
2026.04.29. 22:00 - 2026.04.30. 05:00 közötti időszakokban

  • A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. 
  • Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
  • A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu