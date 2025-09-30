Ítéletet mondott az amerikai hitelminősítő a nagy magyarországi bankról: most az ügyfelei is pontosan látják, milyen állapotban van

A Fitch Ratings kedden felminősítette a CIB Bank hosszútávú kibocsátói besorolását, egy fokozattal „BBB plusz”-ra emelve az eddigi „BBB”-t. A lépés mögött az olasz anyabank, az Intesa Sanpaolo korábbi felminősítése áll, miközben a magyar bank stabil kilátású besorolása az országkockázatok ellenére is erősített bizalmat jelez a piacon.

A CIB Bank hosszútávú besorolását egy fokozattal „BBB plusz”-ra emelte a Fitch, stabil kilátással / Fotó: Shutterstock

A Fitch Ratings hitelminősítő kedden bejelentette, hogy a CIB Bank Zrt. hosszútávú kibocsátói osztályzata „BBB plusz”-ra emelkedett, egy fokozattal az eddigi „BBB”-ről.

Az új besorolás kilátása stabil, ami azt tükrözi, hogy a magyar szuverén osztályzat kilátása is stabil

– írta a hitelminősítő.

Ezzel párhuzamosan a Fitch az úgynevezett Shareholder Support Rating (SSR) mutatót is egy fokozattal, „BBB plusz”-ra javította, jelezve, hogy az Intesa Sanpaolo nagy valószínűséggel támogatná a CIB-et szükség esetén.

A Fitch elemzése hangsúlyozza, hogy az Intesa számára stratégiai jelentőségű a közép- és kelet-európai piac, ezért egy magyar leánybank esetleges problémája rendkívül nagy kockázatot jelentene a csoport megítélésében.

Együtt erősödik a CIB Bank és az Intesa

Az olasz anyabankot múlt héten lett felminősítve „A mínusz”-ra, amelyet az olasz állam szuverén besorolásának javítása is alátámasztott. A Fitch kiemelte, hogy a CIB felminősítése egy fokozattal elmarad az Intesa javított minősítésétől, amit a magyar bankrendszer országkockázati tényezői indokolnak.

A londoni elemzés rávilágított arra is, hogy az Intesa és a CIB szoros működési integrációja, valamint a korábbi tőke- és finanszírozási támogatások mind hozzájárultak a Fitch pozitív döntéséhez. A hitelminősítő szerint a CIB Bank kis mérete miatt a további támogatási igények nem jelentenének érdemi terhet az olasz anyabanknak, ami tovább erősíti a piaci bizalmat a magyar pénzintézet iránt.