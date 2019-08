A Boeing romjain építkezik az Airbus

Az Airbus adó- és kamatfizetés előtti kiigazított profitja (EBIT) 72 százalékkal 1,98 milliárd euróra nőtt az előző év azonos negyedévéhez képest. A tegnap publikált gyorsjelentés szerint a kiemelkedő növekedés egyik alapja a fő konkurens Boeing visszaesése volt, amelynek márciusban kipattant botránya körül a mai napig nem tisztázódott minden részlet.

A polgári repülőgépgyártás két kiemelkedő vállalata a piac 99 százalékát mondhatja magáénak,

vagyis a két főszereplős piacon az egyikük visszaeséséből a másik résztvevő bizonyosan és automatikusan profitál. A Boeing 737 MAX gépek balesetei, és a hivatalosan is elismert szoftverhibák értelemszerűen a megrendelések visszavonásával jártak a világ legnagyobb gyártójánál, a Boeingnál, és helyzetbe hozták az Airbust. Ráadásul az utóbbi cég új A321neo gépének eladásai is jól alakulnak, mi­után pozitív visszajelzéseket kapott a vékonyabb és könnyebb ülések bevezetése, ami nemcsak a lábtér nagyságára, hanem a fogyasztásra is jótékony hatással van.

A legfrissebb gyorsjelentés szerint az Airbus nyeresége kiemelkedő mértékben nőtt, a bevételek 23 százalékos gyarapodása pedig azt eredményezte, hogy minden idők legjobb első fél évét tudhatja maga mögött a páneurópai repülőgépgyártó. Sőt, ha nem következik be jelentős változás a piaci hangulatban, vagy nem születik valamilyen váratlan, gyors megoldás a Boeing problémáira, akkor várható, hogy az Airbus – története során először – az árbevétel soron megelőzi legnagyobb riválisát.

Mindezek hatására az Airbusszal kapcsolatos jó hangulat tartós lehet, és van rá esély, hogy az idei 62 százalékos részvényárfolyam-emelkedés után a tendencia folytatódik. A július 19-én elért történelmi rekordot (133,86 euró) követően egy kisebb korrekció zajlik, de a 120–125 euró közötti tartomány ismét inkább a vásárlásra adhat jó lehetőséget. A gyorsjelentésre 2,5 százalékot ugrott az árfolyam, de ebből délutánra csak fél százalék maradt.