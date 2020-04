Nem kell mindenképpen választanunk

Nem lehet az alkalmazott terápia károsabb, mint maga a probléma – hangoztatta Donald Trump egy március végi sajtótájékoztatóján. Az amerikai elnök által felvetett dilemma alapja, hogy bár a koronavírus-járvány által okozott egészségügyi károk hatalmasak, az ezek kezelésére javasolt megoldás (a gazdaság leállása) szintén drasztikus következményekkel járna. Úgy tűnik tehát, hogy a gazdaságpolitika megoldhatatlan dilemma előtt áll: egymással szembemenő egészségügyi és gazdasági érdekek között kell választania.

Az azóta eltelt hetekben persze Trump álláspontja is sokat változott (az amerikai megbetegedési statisztikák alakulását nézve ez nem olyan meglepő), ugyanakkor három amerikai kutató napokban megjelent elemzése arra hívja fel a figyelmet, hogy

ebben a helyzetben a helyes döntés meghozatala talán nem is annyira bonyolult.

A kutatók az 1918-as spanyolnátha amerikai lefutását elemezve arra jutottak, hogy az egészségügyi és gazdasági szempontok éppen egy irányba mutatnak.

Azok a városok ugyanis, amelyek az akkori járvány során egészségügyi szempontból a többieknél gyorsabban és agresszívabban reagáltak (karanténokkal és a mai terminológia szerinti társadalmi távolságtartás egyéb formáival), nem csupán a halálozási statisztikák szempontjából jöttek ki jobban a válságból, hanem a gazdasági mutatók (feldolgozóipar újraindulása, bankszektor állapota stb.) tekintetében is. Persze azt a tanulmány szerzői is kiemelik, hogy a száz évvel ezelőtti tapasztalatok nem feltétlenül érvényesek egy az egyben a mai helyzetre, de a levont következtetések azért még így is elgondolkodtatók, két szempontból is.

Egyfelől nem nagyon lehetnek illúzióink: a spanyolnátha példája is azt mutatja, hogy mind a járvány, mind a rá adott válaszlépések gazdasági hatásai (megugró munkanélküliség, jelentősen visszaeső gazdasági kibocsátás) drasztikusak. Ezt megúszni sajnos nem lehet. Másrészt fontos tanulság, hogy a két említett szempont között nincs ellentét, azok ugyanis egy irányba mutatnak. Nem kell tehát választanunk, mert ez nem egy vagy-vagy szituáció: mind az egészségügy, mind a gazdaság tekintetében akkor járunk jobban, ha ezekben a hetekben minden erőforrásunkat a járvány megfékezésére fordítjuk.