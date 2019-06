Jól jártak a befektetők a magyar tőzsdével

Emelkedéssel zárt a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 42,71 pontos, 0,10 százalékos emelkedéssel, 41 157,02 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 7,3 milliárd forint volt, a vezető részvények többsége erősödött az előző napi záráshoz képest.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője elmondta:

az európai piacokon már a nap első felében is mérsékelt emelkedés volt látható, ami mögött nem volt lényegi hírfolyam.

A vevők megpróbáltak emelkedésre játszani, ez délután csak fokozódott, amit több pozitív hír generált.

Ezek között említette, hogy a mexikói elnök pozitívan értékelte az amerikai féllel történt legutóbbi tárgyalásait, és Kína is kompromisszumkészebb tájékoztatást adott a kereskedelmi háborúval kapcsolatban. Az is a piacot támogató hír volt, hogy amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elnöke úgy nyilatkozott, hajlandóak lépéseket tenni, ha a növekedés veszélybe kerül.

Kitért arra is, hogy míg a nemzetközi piacokon az elmúlt napok gyengélkedését követően 1 százalék feletti emelkedést lehetett látni zárás előtt, a BÉT-en nem annyira tükröződik a pozitív hangulat. A lefelé hajtó erő a Richter volt, a többi nagy papír erősödött – mondta.

A Mol 36 forinttal, 1,09 százalékkal 3338 forintra erősödött, 1,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,82 százalékkal 12 260 forintra nőtt, forgalmuk 2,8 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 1,50 forinttal, 0,36 százalékkal 421,50 forintra emelkedett, forgalma 291,1 millió forint volt.

A Richter-papírok 145 forinttal, 2,75 százalékkal 5130 forintra csökkentek, forgalmuk 1,4 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 4215,13 ponton zárt kedden, ez 2,96 pontos, 0,07 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.