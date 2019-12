Trump újabb terve a Richtert is érinti

Donald Trump elnök új eszközzel érné el, hogy olcsóbbak legyenek a gyógyszerek Amerikában. A Richter csúcskészít­ményének pozícióit azonban nem veszélyeztetik az intézkedések, bár legfőbb riválisának ára jelentősen eshet.

Donald Trump lehetővé tenné az Egyesült Államok gyógyszer-nagykereskedői és patikahálózatai számára, hogy az amerikainál sokkal olcsóbb vényköteles szereket hozzanak be Kanadából. A terv a Richter szemszögéből is érdekes, hiszen vezető terméke, a skizofrénia és a bipoláris zavarok tüneteinek enyhítésére kifejlesztett, cariprazine hatóanyagú Vraylar három és fél éve elérhető az Egyesült Államokban, az ottani forgalmazó pedig Kanadára is rendelkezik termékértékesítési jogokkal.

A Vraylar amerikai forgalma jövőre a várakozások szerint meghaladhatja az egymilliárd dollárt, amely után a Richter 17-18 százalékos jogdíjrészesedéssel kalkulálhat.

Érdekes mellékszál a méhmióma kezelésére szolgáló Esmya készítmény, amely az Egyesült Államokban nem kapott forgalmazási engedélyt, Kanadában viszont évek óta értékesítik Fibristal néven.

Eddig Florida és három további állam fogadta el az USA-n kívül gyártott és forgalmazott biztonságos gyógyszerek importját lehetővé tévő jogszabályt, a zöld jelzéshez azonban még szövetségi jóváhagyás is szükséges. New York állam még nem csatlakozott, de demokrata párti kormányzója, Andrew Cuomo januárra ígérte, hogy előállnak a vényköteles gyógyszerek árának csökkentését célzó javaslatukkal.

Ha a szabályváltoztatást célzó tervet elfogadják, akkor is még évekbe telhet, hogy az államok ténylegesen gyógyszereket importálhassanak. A behozott szereket az FDA címkéivel kell majd ellátni, és biztonsági tesztek is várnak a készítményekre.

A tervezet kizár számos medicinát:

intravénás gyógyszereket,

oltóanyagokat,

biológiai úton előállított szereket

és inzulint.

Egyelőre nem tudni, mekkora költségeket takaríthatnak meg az amerikai betegek, de az amerikai gyógyszerek listaára átlagosan 3,2-szerese a kanadainak, a Vraylar közvetlen riválisának tartott Abilify például hatszor annyiba kerül az Államokban, mint Kanadában.

