Teljesen megújult a Balaton egyik legforgalmasabb helyszíne – videó

A fejlesztés eredményeként az egyik legnagyobb balatoni utasforgalmat lebonyolító fonyódi kikötő modern, rendezett és a mai igényeknek megfelelő környezetben fogadhatja a naponta itt megforduló akár tízezer utast és a további látogatókat.
VG
2026.06.01, 12:33
Frissítve: 2026.06.01, 12:39

A kikötő hivatalos átadási ünnepségét az érintett önkormányzatok vezetőinek részvételével és a Balaton hagyományos megkoszorúzásával május 29-én tartották meg. 

A fonyódi kikötő a Balaton egyik legforgalmasabb személyhajó-kikötője / Fotó: Magyar Építők

A fonyódi kikötő felújítása 2025 szeptemberében kezdődött

A Balatoni Hajózási Zrt. saját forrásból megvalósított fejlesztésének köszönhetően az elkészült kikötő korszerűbb infrastruktúrával, új közösségi terekkel kiváló közlekedési feltételekkel várja a látogatókat.

A fejlesztés célja az elöregedett kikötői infrastruktúra korszerűsítése, a leromlott műszaki állapotú elemek megújítása, valamint a közösségi terek bővítése volt. 

Emellett fontos szempont volt a gyalogos- és kerékpáros-közlekedés feltételeinek javítása is – tájékoztatott a Bahart. 

A mintegy 4000 négyzetméteres területet magában foglaló kivitelezés során megújultak a térburkolatok, rendezett zöldfelületek kapcsolódnak a kikötőhöz, korszerű közvilágítás és térinformatikai rendszer épült ki, emellett elektromoskerékpár-töltők és egy kisebb játszótér is helyet kapott a területen. Az elkészült beruházás egyszerre javítja a kikötő működését és a Balaton-parti közterület használhatóságát – írta a Magyar Építők.

 

A fonyódi kikötő a Balaton egyik legforgalmasabb személyhajó-kikötője, az elmúlt években több mint 250 ezer utas választotta a Fonyód-Badacsony útvonalat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
