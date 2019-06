Grafikust keres a Világgazdaság

A Világgazdaság

GRAFIKUS MUNKATÁRSAT KERES

Az 51. évfolyamát író Világgazdaság az üzleti élet befolyásos, mértékadó napilapja, mely megbízható, naprakész, objektív információforrás. A Világgazdaság a tényekre alapozva vizsgálja a hazai és nemzetközi gazdasági és közélet aktualitásait, a vállalatokat, valamint az Európai Unió történéseiről is tudósít. A Világgazdaságban a belső szerzők mellett neves külső szakértők is állást foglalnak a gazdasági eseményekről, tényekről. A lap készítésénél az információszolgáltatás, véleménynyilvánítás mellett a tanácsadás is fontos szempont, a Világgazdaság segít eligazodni a befektetési és pályázati lehetőségek között, valamint adózási, munkaerőpiaci, cégjogi kérdésekben is.

A Világgazdaság napilaphoz keresünk grafikus munkatársat, teljes munkaidőben, budapesti munkavégzési helyre.

FELADATOK:

Gazdasági témák feldolgozása táblázatok, grafikonok, infografikák formájában a Világgazdaság, a Figyelő, és a Manager Magazin, valamint online változataik számára.

Speciális design elemek készítése, a weboldalak arculati elemeinek karbantartása.

Multimédiás tartalmak (fotók, videók, podcastok) elkészítésének, megjelenítésének koordinálása.

Képek beillesztése, illetve a képkivágás és a hátterezés elvégzése.

ELVÁRÁSOK:

Illustrator, Photoshop és InDesign programok ismerete

önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés

nyitott, rugalmas, együttműködő személyiség

terhelhetőség, dinamikus munkatempó

AMIT KÍNÁLUNK:

szakmai fejlődési lehetőség

nagyvállalati környezet

jó munkakörülmények

versenyképes bérezés

változatos, kihívásokkal teli feladatkör

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Budapest III. ker.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Pályázatát a bruttó bérigény és a munkakör megjelölésével 2019. július 24-ig várjuk, a karrier@mediaworks.hu e-mail címre!