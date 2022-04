A wimbledoni teniszbajnokság szervezői a tegnapi napon jelentették be, hogy az orosz és fehérorosz sportolók nem indulhatnak az június 27 és július 10 között zajló tornán. Az ok értelemszerűen Ukrajna megtámadása. A versenyt szervező All England Lawn Tennis Club tegnap közölte a döntését.

Nem indulhatnak az orosz játékosok az idén Wimbledonban A torna szervezői így tiltakoznak Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja miatt.

Ez az első sportszervezet, ami nem csak csapat és válogatott szinten, hanem egyéni játékosként is szankcionálja a sportolókat.

Eddig a nemzeti jelképek használata nélkül egyéniben versenyezhettek az oroszok és a fehéroroszok a különböző rendezvényeken.

A világelső teniszező Novak Djokovic szerint őrültség, amit az AELTC csinál, mivel nem a sportolók tehetnek a háborúról.

Mindig is el fogom ítélni a háborút, soha nem fogom támogatni, magam is a háború gyermeke vagyok

– mondta Djokovic.

Tudom, hogy ez milyen érzelmi megrázkódtatással jár, milyen traumákat szül. Szerbiában mindannyian tudjuk, mi történt 1999-ben. A Balkánon több háborúnk is volt a közelmúltban. Ezzel együtt nem támogatom a wimbledoni döntést, szerintem őrült. Nem eredményez semmi jót, ha a politika beavatkozik a sportba

– tette hozzá a klasszis.

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A AELTC döntését a női és a férfi versenyeket szervező WTA és az ATP is bírálta.

A wimbledoni torna szervezői elmondta, hogy amennyiben júniusig változik a helyzet Ukrajnában, akkor átgondolják a tiltás feloldását.

A legjobb ukrán teniszező, Elina Szvitolina is megszólalt az ügyben. Szerinte azokat az orosz és fehérorosz játékosokat, akik elítélik Moszkva agresszióját hagyni kellene indulni a versenyen.

Nem akarjuk, hogy mindenkit kitiltsanak

– mondta a sportoló a BBC-nek adott interjújában.

Ha nem ítélik el az orosz kormányt, akkor a helyes lépés a kitiltás. Azt szeretnénk, ha állást foglalnának, hogy velünk és a világ többi részével vannak-e vagy az orosz kormánnyal. Számomra ez a legfontosabb.

A wimbledoni eseményről eltiltott Danyiil Medvegyev, aki Djokovics mögött a második a világranglistán, még februárban Twitteren szólított fel mindenkit, hogy hagyják abba a háborúskodást. Honfitársa, Andrej Rubljov pedig egy dubaji mérkőzése utána azt írta az egyik televíziós kamerára, hogy "ne legyen háború".