Bár világszerte jóval kevesebben nézik, mint az európai focit, a profi amerikaifutball-liga (NFL) mégis minden sportágat képes legyőzni bevétel szempontjából. 2021-ben ismét rekordot könyvelhetett el a liga adózott eredmény tekintetében és várhatóan idén sem lesz visszaesés. Az NFL alapszakasza csütörtök éjjel egy igazi rangadóval veszi kezdetét: az AFC egyik legjobbjának tartott Buffalo Bills látogat a Super Bowl-győztes Los Angeles Rams-hez.

Fotó: VALERIE MACON

A koronavírus-járvány utáni felhajtás mindenképpen jót tett az NFL-nek, nyoma sem volt a tavalyi évet nézve az előzetesen várt visszaeséseknek az amerikaifoci-ligában ugyanis mind nézettségben, mind pedig bevételben sokkal jobb évet zárt a liga 2021-ben, mint ahogyan azt előzetesen várni lehetett. Az átlagos nézettség ugyanis több mint 10 százalékkal nőtt, az Egyesült Államokban 17,1 millióan néztek meg egy-egy mérkőzést, a franchiseok bevétele pedig abszolút rekordra ugrott, 11 milliárd dollárról számolt be a liga az államnak, amely a 32 csapat között oszlik meg,

vagyis fejenként 345 millió dollárt kaptak a csapatok.

Mindez úgy derült ki, hogy az egyetlen csapat, a Green Bay Packers, amelynek a szurkolók a tulajdonosai és amelynek beszámolói kötelezettsége van, éppen ekkora összeget tüntetett fel a beadott papírokban. A Packers 2020-as beszámolójában ez az összeg 309 millió dollárt volt, míg 2015-ben pedig „csak” 223 millió, így jelentősnek tekinthető a tavalyi bevételnövekedés. Az NFL teljes bevétele a Sportico becslései szerint meghaladta a 18 milliárd dollárt, Roger Goodell NFL-biztos pedig már ki is tűzte a következő mérföldkövet: 2027-re el kell érnie a ligának a 25 milliárd dolláros bevételt. Összehasonlításként: a legnépszerűbb európai topbajnokság, az angol Premier League idén várhatóan 7 milliárd dollár körüli összbevétellel számol a Financial Times adatai szerint.

Fotó: DAVE SHOPLAND

Hogyan termel pénzt az NFL?

Azt, hogy ez a cél mennyire lesz teljesíthető, sok mindenen múlik. Az biztos, hogy amióta Goodell átvette a liga vezetését, azóta évente átlagosan több mint egymilliárd dollárral dollárral nőtt az NFL által termelt pénz mennyisége, vagyis – az idei évvel együtt számítva – hat év alatt nem annyira lehetetlen feladat elérni a mérföldkövet. Ha összejön, akkor a csapatok már évente 500 millió dollárra számíthatnak a ligától.

A liga fő bevételi forrása továbbra is a televíziós közvetítés, amely terén okosan és sok más sportágat jóval megelőzve nyitottak az egyre népszerűbb streamingszolgáltatások felé és a hagyományos nagy amerikai adók mellett már az Amazon is közvetít mérkőzéseket. Ennek köszönhetően a liga 2033-ig bezárólag összesen több mint 100 milliárd dollár bevétellel számolhat, amelyet az Amazon, a CNS, az ESPN/ABC, a FOX és az NBC ad össze. Évente ez megközelítőleg 10 milliárd dolláros bevétel.

A tévés közvetítési díjak mellett szintén jelentős bevételt generál a merchandising, azaz a sportrelikviák, mezek, sapkák, sálak értékesítése.

A Nike 2028-ig szerződött le az NFL-lel, hogy kizárólagos beszállítója legyen a mezeknek. Bár a pontos összeget nem tudni, de a becslések szerint ez is évente dollármilliárdokat jelent a ligának. A jegybevételek és a stadionok névszponzori szerződései a csapatok bevételeit hizlaljak, de ezek eltörpülnek a ligától érkező bevételhez képest.

Jöhet a szerencsejáték?

2018 óta az államok dönthetnek arról az USA-ban, hogy legalizálják a sportfogadást, amellyel egyre többen élnek is. Szakértők szerint az NFL-nél is felmerült, hogy magukba a stadionokba helyezzenek el fogadóirodákat, hogy a meccsek alatt is lehessen játszani. Ezzel megint csak óriási bevételeket érhet el a liga.

A legértékesebb csapatok

Az NFL értékének növekedésével párhuzamosan egyébként a csapatok értéke is növekedett. Az első helyen továbbra is a Dallas Cowboys áll, amely ugyan 1995 óta nem nyert Super Bowlt és ma már inkább gúnyból emlegetik őket „Amerika csapataként”, ennek ellenére marketing szempontjából remekül van menedzselve a csapat és évek óta ők a legértéksesebbek, a legfrissebb számítások szerint immár 7,6 milliárd dollárt ér a Cowboys a Sportico számításai szerint. A második helyen a friss bajnok Los Angeles Rams és az Európában talán legnépszerűbb New England Patriots áll, 5,9-5,9 milliárd dollárral. A legolcsóbb egy felvásárlásra a legutóbbi Super Bowl-ban vesztes Cincinnati Bengals lenne, amelyet 2,8 milliárd dollárra taksálnak a szakértők.

Fotó: Shutterstock

Magyarok Londonban és Münchenben

Az NFL tehát köszöni, jól van és a jövője is biztosítottnak tűnik, amit mi sem jellemez jobban, hogy egyre szélesebb körök felé nyitnak és egyre több új, potenciális drukkert vonzanak be. Idén például először rendeznek alapszakaszmérkőzést Németországban a megszokott londoni meccsek mellett. Európában idén így már négy mérkőzés is látható lesz, amelyre természetesen pillanatokon belül elkelt az összes jegy. Ez már csak annak is köszönhető, hogy az időközben mégsem visszavonuló Tom Brady vezette Tampa Bay Buccaneers játszik majd Münchenben. Az NFL népszerűsége Magyarországon is töretlen, az európai mérkőzéseken rendszeresen találkozni magyar szurkolókkal. Itthon a 2022-es szezont is – a tavalyihoz hasonlóan – az Arena 4 csatorna közvetíti majd, amely néhány mérkőzéssel képes olyan nézettségi adatokat hozni, amivel már a legnépszerűbb fociligák, például a Bundesliga, vagy a La Liga egyes mérkőzéseinek nézettségét is elérik.

Várhatóan nem lesz ez máshogy péntek hajnalban sem, amikor a Bills és a Rams csap össze. A fél év után újrainduló NFL ennél jobb meccsel aligha kezdődhetne.