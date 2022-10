Saját szemükkel győződhettek meg az iváncsai focisták, mire mennek a Fradi-játékosok a nemzetközi porondon. Mint ismert: a Ferencváros óriási meglepetésre esett ki október 19-én a Magyar Kupából a kiscsapat ellen, csütörtök este viszont alaposan feledtették a fővárosi zöld-fehérek ezt a malőrt, hiszen – nem kisebb meglepetésre – megnyerték csoportjukat az Európa-ligában, ezzel biztosan ott lesznek tavasszal a sorozat nyolcaddöntőjében.

Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

A Monaco elleni budapesti 1–1-et ráadásul a helyszínről izgulhatták végig az Iváncsa játékosai is, akiket Kubatov Gábor Fradi-elnök személyesen hívott meg a Groupama Arénába. A klub a gesztust pénteken saját honlapján köszönte meg és egyben gratulált is a magyar bajnoknak.

Kiverték a Fradit, özönlik a pénz: így lett Iváncsa az ország közepe Az év futballszenzációjától a Magyar Közlönyben megjelent pénzesőig, a 90 milliós költségvetéstől a 681 milliárdos akkumulátorgyárig.

Mint írták:

köszönjük, hogy csapatunk minden tagja (játékosok, edzők) a klub vezetőivel együtt személyesen élhette át a magyar futball újabb nagy sikerét! Köszönjük, Ferencváros, sok sikert kívánunk a kupa-tavaszra.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A közleményben hozzátették: az FTC sikere számukra is erőt adhat a Magyar Kupa folytatására, ahol ugyan újfent nem esélyesként lépnek majd a tavaszi szezonban pályára, de a Groupama Arénában, mi több, előtte az iváncsai Károlyi István sporttelepen is bebizonyosodott, hogy a futballban valóban bármi, még a csodák is megtörténnek!