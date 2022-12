Szerződést hosszabbítana Lionel Messivel a francia Paris Saint-Germain csapata, ám erről csak a katari világbajnokságot követően ülnek le tárgyalni a világ legjobban fizetett sportólójával – közölte Nasszer el-Kelaifi, a csapat elnöke.

Fotó: NurPhoto / Getty Images

A Sky Sports Newsnak nyilatkozó vezető mosollyal reagált a pletykákra, mely szerint a hétszeres aranylabdás labdarúgó az amerikai bajnokságban, az MLS-ben folytatná pályafutását a nyáron lejáró szerződését követően, és közölte, hogy a 35 éves Messi boldog Párizsban.

El-Kelaifi hozzátette, hogy a 2021-ben, a spanyol La Liga pénzügyi fair play szabályai miatt szabadon igazolhatóvá vált, és ilyen módon megszerzett focistával abban egyeztek meg, hogy csak a világbajnokságot követően ülnek le tárgyalni, ám szerinte

mind a klub, mind az argentin nagyon örült, amikor szóba került a közös munka folytatása.

A 49 éves üzletember további szerződésekről is beszélt a brit televíziónak adott interjújában, így felmerült a nyáron szabadon igazolhatóvá váló, 25 éves szélső, Marcus Rashford átigazolása is, ám egyelőre őt is hagyják a világbajnokságra koncentrálni. El-Kelaifi úgy véli, hiába jár le nyáron Messi örök riválisának, a 37 éves Crisitiano Ronaldónak is a kontraktusa, és hiába viccelt a portugál azzal, hogy közös csapatban hány mezt adnának el vetélytársával, lehetetlen, hogy a PSG őt is leigazolja.

Az argentin szupersztárt időközben egy mexikói képviselő kitiltaná az országból, miután a két csapat mérkőzésén gólt is szerző csatár a meccs után rálépett a mexikói mezre az öltözőben – írja Daily Mail. A mérkőzést egyébként 2-0-ra az argentinok nyerték meg.