„Alapvetően a médiapiac, ezen belül is képernyőn töltött idő és a nézettség határozza meg, hogy a csapatok mennyi pénzt kapnak a nemzetközi szereplésük során az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA). A Ferencváros mérkőzéseit eddig javarészt csak itthon, illetve az aktuális ellenfél országában követték a tévén keresztül, így jóval kevesebb ember nézte, mint mondjuk a szerdai Bayern München–Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-meccset, amelyet valószínűleg a világ minden táján közvetítettek” – mondta a Világgazdaságnak Szabados Gábor sportközgazdász.

A Bayer Leverkusen (piros-fekete) és a Ferencváros az Európa-liga elmúlt kiírásában is találkozott egymással

Fotó: Árvai Károly

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, a második számú kontinentális kupasorozat, az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutó Fradi mostani nemzetközi szereplésével eddig 8,98 milliót eurót, azaz 3,41 milliárd forintot keresett. Ma esti ellenfele, a német Bayer Leverkusen viszont ennél sokkal többet, 39 284 841 eurót (14,93 milliárd forint), ami annak köszönhető, hogy BL-kiesését követően került át az El-be.

A még versenyben lévő 16 együttes közül az olasz Juventus zsebelte be mostanáig a legtöbb pénzt 53,34 millió euróval (20,27 milliárd forint), míg az FTC a legkevesebbet 8,98 millióval (3,41 milliárd forint).

A PSG-s példánál maradva Szabados megjegyezte, hogy a magyar rekordbajnok akkor is kevesebb összegre lenne jogosult, ha a Bajnokok Ligájától ugyanakkor, ugyanolyan eredményekkel búcsúzott volna, mint a párizsiak, mert kisebb médiapiacot képvisel.

Az UEFA 3,5 milliárd eurót (1,33 ezer milliárd forint) oszt szét az európai kupasorozatok között, az Európa-ligának ebből 13,2 százalék, vagyis 465 millió euró (176,70 milliárd forint) jut. Ennek a pénznek a disztribúciója négy szempont alapján történik:

indulásért járó összeg, teljesítmény alapú juttatás, az elmúlt 10 év UEFA-együtthatója (koefficiens), egyéb (médiapiac).

Az Európa-liga döntőjének a budapesti Puskás Aréna ad otthont május 31-én

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

„A Ferencvárosnál látszik a fokozatos fejlődés, ahogy a klub lépésről-lépésre halad, és ha a Leverkusenen is továbblépne, a következő idényben már szinte biztosan szerepelhetne az Európa-konferencialiga csoportkörében, de az Európa-ligájéban is, sőt a BL-ben is megkönnyítené a helyzetét” – folytatta a szakember, hozzátéve, akár már semleges országokban is műsorra tűzhetik a zöld-fehérek negyeddöntős találkozóit.

Érdekesség, hogy a világ egyik legsikeresebb, legértékesebb klubja, az angol Manchester United „mindössze” 13 414 000 eurót kapott az idei El-szerepléséért – bár a spanyol Barcelona elleni párharcát valószínűleg az egész világ látta, így a jogdíjakból további összegek folyhatnak be a számlájára. A sportközgazdász ezt azzal magyarázza, hogy az Egyesült Királyságban a csúcsfutballhoz vannak szokva, a Bajnokok Ligáján kívül pedig nem sok kontinentális versenysorozatot követnek.

Az Európa-liga pénzdíjazása (prize money): 8,6 millió eurót (3,27 milliárd forint) kap a sorozat győztese,

4,6 millió eurót (1,75 milliárd forint) a második helyezett,

2,8 millió euró (1,06 milliárd forint) jár csapatonként az elődöntősöknek,

1,8 millió euró (683,98 millió forint) csapatonként a negyeddöntősöknek,

1,2 millió euró (455,99 millió forint) csapatonként a nyolcaddöntősöknek,

500 ezer euró (190 millió forint) csapatonként a legjobb 32 közé jutottaknak,

500 ezer eurón osztoznak a kiesés szakasz rájátszásában (playoff) szereplők,

1,1 millió (417,99 millió forint) eurót kapnak a csoportgyőztesek,

550 ezer eurót (209 millió forint) a csoportmásodikok,

630 ezer eurót (239,39 millió forint) ér egy győzelem a csoportban,

210 ezer eurót (79,80 millió forint) egy döntetlen,

3,63 milliót (1,38 milliárd forint) kap egy együttes, ha bejut az El-csoportkörébe.

„Az egész rendszer gyakorlatilag az öt topligára, az angolra, a franciára, a németre, az olaszra és a spanyolra van felépítve, az a lényeg, hogy ezeknek a nemzeteknek a csapatai jussanak be a BL csoportkörébe. Ez a kifizetéseken is megmutatkozik, hiszen egy topligás együttes akkor is többet keres, ha ugyanolyan eredményeket ér el, mint a Fradi”– mutatott rá Szabados Gábor, aki azt is elmondta, hogy

a IX. kerületiek éves költségvetése 15 milliárd forint körül lehet.

„Büdzsé tekintetében az FTC valahol a második-harmadik részében lehet az Európa-liga mezőnyének. Az viszont érdekes, hogy milyen játékosokat tudna igazolna, ha egy topcsapat költségvetésévél, vagy annak 60 százalékával rendelkezne. Ugyanis amíg külföldön 100 euróból 50 elmegy adóra, addig itthon ugyanennyiből 85 megmarad az ekho miatt – így lényegesen többet tudna fizetni a labdarúgóinak” – emelte ki a sportközgazdász.