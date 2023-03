Ha átlagban 13 ezer forintos belépővel számolunk, akkor a Kubatov által említett 45 ezer szurkolónál 585 millió forintos lebonyolítás jönne ki, de még 10 ezer forintos tikettel kalkulálva is megvan a 450 millió forint – bárhogy is nézzük, az esti találkozó akár több száz milliójába is fájhat a Fradinak.