A berlini klub vasárnap jelentette be, hogy azonnali hatállyal szerződést bontott Sandro Schwarzcal, akinek a helyét a szezon végéig a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya veszi át.

Dárdai 286 bajnoki mérkőzéssel a mai napig klubrekorder, edzőként pedig a Hertha megmentőjeként tekintenek rá a szurkolók. 1997 és 2011 között 372 meccsen játszott a fővárosiak színeiben, majd az utánpótlásban tevékenykedett edzőként. A felnőttcsapatot 2015 februárja és 2019 nyara, majd 2021 januárja és novembere között irányította.

Fotó: AFP

Mindenki tisztában van a Herthához fűződő viszonyommal, ezért nem kellett sokáig gondolkodnom, amikor jött a hívás. Hat meccs van hátra, esetleg még további kettő, mindent meg fogok tenni a csapattal együtt, hogy bennmaradjunk a Bundesligában. Nem lesz könnyű, de nagyon várom

– idézte a klub honlapja Dárdait.

„Nagyon örülök, hogy Pál ebben a klub számára kihívásokkal teli időszakban elkötelezte magát a csapat irányítása mellett. Már kétszer is megmutatta, hogy képes stabilizálni egy csapatot és kivezetni az ilyen helyzetekből az egyértelmű stílusával és tervszerűségével. Erről most is meg vagyunk győződve” – mondta Benjamin Weber sportigazgató.

A Hertha péntek este 5–2-es vereséget szenvedett az addig sereghajtó Schalke vendégeként, így hat fordulóval a vége előtt az utolsó helyre csúszott a Bundesligában. Dárdai első bajnokiján, jövő szombaton a Werder Bremen elleni hazai összecsapáson irányítja a csapatot.