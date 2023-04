„Ilyenkor – amikor egy csapatot csupán néhány pont választ el a bennmaradást jelentő helyektől – általában biztosra megy egy klub, vagyis a lehető legkevésbé kockázatos megoldást választja. Ha az utolsó, tizennyolcadik Hertha és a tizenötödik Bochum közötti különbség jóval nagyobb, mint a jelenlegi öt pont, a radikális változtatásnak nagyobb értelme lenne, és a berliniek ebben az esetben jogosan gondolnák, hogy nincs veszítenivalójuk. Így viszont még van, Dárdai Pál pedig a legalkalmasabb választás a feladatra: ismeri az egyesületet és a játékosokat egyaránt” – mondta a Világgazdaságnak Szabados Gábor sportközgazdász a magyar tréner vasárnapi kinevezéséről.

Dárdai Pált (középen) messiásként várják a Hertha-szurkolók.

Fotó: Andreas Gora / AFP

Szabados szerint az is könnyen elképzelhető, hogy a gárdát immár harmadszor irányító Dárdai sokkal olcsóbb döntés, mint egy német edző lett volna, holott sokkal elkötelezettebb is náluk, miután a mostani helyzetben tényleg inkább segíteni, mintsem dolgozni akar. Úgy véli, a vezetők a kinevezésével levédték magukat a szurkolók előtt, akik sikertelenség idején szinte mindig visszakövetelik a pécsi születésű szakembert a kispadra.

A drukkerek reakcióját a Magyar Nemzet szemlézte, a Hertha BSC hivatalos Facebook-oldalán a négy legtöbb, egyenként több száz kedvelést kapott vélemény pedig jól mutatja, hogy mennyire bíznak a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányában:

Tisztelet Dárdai Pálnak, hogy harmadszor is elvállalta a feladatot, annak ellenére, hogy ki is eshet… Ez mutatja, hogy sok herthás van, akik a nyilvánosságban szerepel, de ő az egyetlen, aki törődik is a klubbal. Sok sikert, Pali!

Pálhoz ragaszkodni kell: nem számít, melyik osztály, nem számít, hogyan alakul, a lényeg, hogy újra készen áll, és megmutatja, mennyire szereti a klubját. Tiszteletet és hűséget érdemel.

Végre! Most csak hagyják nyugodtan dolgozni. Minden tiszteletem az övé, amiért visszajött hozzánk két kirúgás után. Igazi úriember. Remélem, hogy ha kiesünk, a másodosztályban is marad, mert ő az egyetlen igazi edző számunkra.

Dárdai passzol a régi Herthához, de soha nem illett a Bobic-féle bagázshoz. Fogalmam sincs, hol végzünk a bajnokságban, attól tartok, hogy túl későn jött a váltás, de szorítok a csapatért. Üdv itthon, Pál!

Dárdai jól ismeri a berlini klubot és szurkolóit egyaránt.

Fotó: Soeren Stache

A játékosként berlini színekben 286 alkalommal pályára lépő, ezzel klubrekorder 47 éves Dárdai Pál eddig kétszer vezette a kék-fehér alakulatot, először négy és fél esztendőn át, 2015 és 2019 között, majd másodszor 2021-ben. Legutóbb meccsenként 1,21 pontot átlagolt, azóta az együttes soron következő mindhárom vezetőedzője rosszabbul teljesített nála: Tayfun Korkut 0,64, Felix Magath 1,11, a napokban elbocsátott Sandro Schwarz pedig 0,76 pontot jegyzett. Mostani kinevezése az idény hátralevő részére, azaz mindössze hat mérkőzésre szól.

A német Bild korábban arról írt, Dárdai két évvel ezelőtti kirúgásáért eurómilliós nagyságrendű végkielégítést kapott, vagyis legalább 371 millió forinttal gazdagodott, de akkori lelépési díja elérhette akár az egymilliárd forintot is.

„Csak kizárólag a klub és az edző megegyezésén múlik, hogy milyen szerződést kötnek ilyenkor, trendről beszélni még általánosságban sem lehet. Az mindenesetre biztos, hogy a kontraktusban megszabnak néhány feltételt. A teljesítés akár automatikus hosszabbításhoz is vezethet, ezt azonban már a közleményben is jelzik, Dárdai Pál esetében viszont csak szóbeli egyezség történt, vagyis egyelőre nagy valószínűséggel tényleg az idény végéig számolnak vele” – közölte Szabados.

A Hertha nemcsak a pályán, de azon kívül sem remekel: a folyó pénzügyi év első felében az egyesület 44,6 millió eurós (16,58 milliárd forint) veszteséget termelt, a második fél évre pedig várhatóan újabb 19,3 milliós (7,17 milliárd forint) hiányt tud majd felmutatni, így ebben a kiírásban mintegy 64 millió eurós (23,79 milliárd forint) mínuszba kúszik át.

Ezenkívül ráadásul kárpótolnia kell még kirúgott alkalmazottjait, a többiek között a Dárdai 2021-es menesztéséért felelős Fredi Bobicot is. Ha pedig ez nem lenne elég, van egy 88,5 millió eurós (32,89 milliárd forint) rövid lejáratú kötelezettsége is, továbbá az Olimpiai Stadion használatáért is muszáj fizetnie legalább 8,5 milliót (3,16 milliárd forint), miközben a televíziós jogdíjakból egyre kevesebb folyik be neki. Érdekesség, hogy a személyi költségek mindezek ellenére folyamatosan nőnek, mivel nemcsak edzőből, de adminisztrációs munkatársból is egyre többet foglalkoztat az egylet. Kétes hírű német tulajdonosát nemrégiben cserélte le egy befektetési platformot üzemeltető amerikai cégre, a 777 Partnersre, amelynek első körös, 35 millió eurós (1,3 milliárd forint) tőkeinvesztációja arra volt elég, hogy a csapat a következő évadra is megkapja az induláshoz szükséges licencet.

Szabados Gábor elmondta, a berliniek kiesése újabb eurótízmilliókkal rövidítené meg a klubkasszát, és a szponzorációs pénzek miatt sem mindegy, hogy melyik osztályban szerepelnek az ősszel a fővárosiak. A sportközgazdász rámutatott:

A játékosok fizetése is megsínyli az élvonalbeli búcsút, mivel az ő esetükben nem ritka az ötvenszázalékos bércsökkentés, de még a szerződés felmondása sem.

A hírek szerint Dárdai Pál fia, Márton (jobbra) a többi berlinihez képest nincs eleresztve.

Fotó: Clemens Bilan / AFP

A Capology adatbázisa szerint a Hertha Berlinben 19 863 eurót (7,38 millió forint) keres hetente egy focista, ami éves szinten több mint egymillió euró (372,74 millió forint).

A legjobban négyszeres német válogatott középpályását, Suat Serdart jutalmazza meg, aki így hetente 60 192 (22,37 millió forint), 12 hónap alatt 3,13 millió eurót (1,16 milliárd forint) tesz zsebre. A portál úgy tudja, hogy Dárdai Pál 21 éves fia, Márton eközben évi 70 ezer eurót (26,02 millió forint) kap, ami heti 1346 eurónak (500 238 forint) felel meg. Csak összehasonlításképpen, a Bundesliga legjobban fizetett magyarjának, az RB Leipzig sérülésből lábadozó kapusának, Gulácsi Péternek hetente 107 692 (40,02 millió forint), míg évente 5 600 000 eurót (2,08 milliárd forint) folyósítanak.

A futballisták piaci értékének meghatározására szakosodott Transfermarkt listáján is az utolsók között található Dárdai Pál együttese: a 92,1 millió eurós (34,22 milliárd forint) játékoskeretnél csak a Werder Bremen, az FC Schalke 04 és a Wfl Bochum állománya ér kevesebbet a német első osztályban.