Ismét pályára léphet Dani Alves, aki jelenleg egy katalóniai börtönben tölti előzetes letartóztatását. A vád szerint a 40. életévét május 6-án betöltő brazil futballista december 30-án egy népszerű barcelonai szórakozóhely mosdójában megerőszakolt egy 23 esztendős nőt. A spanyol Marca most arról ír, hogy a kiváló jobbhátvéd részt vehet csapatával a spanyol labdarúgó-szövetség, az RFEF által a fegyenceknek rendezett tornáján.

Dani Alves 44. trófeáját gyűjtheti be, de erre nem lehet büszke

A dél-amerikai klasszisnak van a legtöbb trófeája a sportágban, miután nyert már

1-szer olimpiát,

1-szer U20-as világbajnokságot,

3-szor Bajnokok Ligáját,

3-szor klubvilágbajnokságot,

2-szer UEFA Kupát,

4-szer Európai Szuperkupát,

6 -szor spanyol bajnokságot,

5-ször spanyol Király Kupát,

6-szor spanyol szuperkupát,

1-szer olasz bajnokságot,

1-szer olasz kupát,

2-szer francia bajnokságot,

2-szer francia ligakupát,

1-szer francia szuperkupát,

2-szer Copa Américát,

2-szer Konföderációs Kupát.

Decemberben pedig ő lett a világbajnokságok történetének legidősebb mezőnyjátékosa miután 39 évesen és 214 naposan csereként pályára lépett a brazil nemzeti tizenegyben Dél-Korea ellen. Ha Alvesék együttese végez az élen a raboknak kiírt ligában, akkor a volt barcelonai kiválóság immár a 44. trófeáját gyűjtheti be. Nem ő lenne viszont az első focista, aki a rács mögött is sikeres, hiszen egykori csapattársa, Ronaldinho Paraguayban vitt véghez hasonló diadalt. Utóbbi azért került börtönbe a bátyjával, mert hamis útlevéllel próbáltak bejutni az országba, majd később pénzmosással is meggyanúsították.

Dani Alves vagyonát 60 millió dollárra (20,41 milliárd forint) becsülik, karrierje során többször 8-9 millió dolláros (2,72-3,06 milliárd forint) éves fizetéssel büszkélkedhetett, és volt többek között az Adidas márkaarca is. Felesége, Joana Sanz, 29 éves modell márciusban a közösségi oldalán jelentette be, hogy elválik férjétől.

A Cadena SER spanyol rádióállomás eközben úgy tudja, a brazil labdarúgó ismét, immár negyedszer is vallomást szeretne tenni. A hírek szerint az ártatlanságát szajkózva már háromféleképpen mesélt az ominózus éjszakán történtekről: egyszer azt állította, hogy nem ismeri a feljelentőjét és egyébként sem volt szexuális érintkezés közöttük, az ügyészi kihallgatáson aztán közös beleegyezésről beszélt, majd a harmadik változtatás során már ő vádolta meg a nőt.

Az ügyészség kérésére Alves óvadék ellenében sem szabadulhat előzetes letartóztatásából, és 4–12 év közötti börtönbüntetést is kaphat.