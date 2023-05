Újabb sport lakta be a több mint 115 milliárd forintból elkészült MVM Dome-ot: a tavalyi férfi kézilabda Európa-bajnokság, majd a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntő után a jégkorong vette be a csarnokot – sikerrel.

Az arckifejezés csalóka, az MVM Dome jó házigazdája a hokinak is

Fotó: Illyés Tibor

A több mint 20 ezer férőhelyes multifunkcionális aréna a Népligetben a részben hazai rendezésű 2022-es férfi kézi Eb-re épült,

a vagyonkezelője azóta a Ferencvárosi Torna Club, az üzemeltetését pedig 2032-ig az Üllői úti székhelyű Sportfive MPA Kft. végzi, amelynek legutóbbi nettó árbevétele 4,2 forint volt.

A női kézi BL final fourjának idén is az MVM ad majd otthont, ezúttal a legolcsóbb jegy 10 900, a legdrágább 64 900 forintba kerül. Az „Eurovit Hokitavasz” névre keresztelt meccsekre együttes bérletet és különálló jegyeket is kínáltak az alábbiak szerint:

normál árú bérletet 15 990, 22 990 és 30 990,

Hockey Fan bérletet 44 990,

Sky Platinum VIP-bérlet pedig 149 990 forintért

Így fest a multifunkcionális aréna kívülről

Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Miután tavaly a férfi hokiválogatottunk feljutott az elitbe, a szintén feljutó Szlovéniával együtt megpályáztuk az orosz–ukrán háború miatt Szentpétervártól elvett 2023-as vb megrendezését. Ám a pályázatunkhoz nem tudtuk csatolni a szükséges kormánygaranciát, vissza kellett vonni a jelentkezésünket, így hiába jártak nálunk pályabejáráson is az IIHF illetékesei, a 2022-ben már beugró Tampere rendezhet 2023-ban is, csak ezúttal nem Helsinkivel, hanem a lett Rigával párban.

A Michael Bublé telt házas koncertjének azért helyet adó MVM Dome-ban a hokipálya kialakítása a múlt héten kezdődött, majd e héten, szerda este tesztjelleggel már játszott egyet a magyar férfi jégkorong-válogatott Szlovéniával, de akkor még zárt kapuk mögött, nézők nélkül. Csütörtök este viszont jöhettek a drukkerek, össze is jött az alsó karélyt és a felső negyedét foltosan megtöltő 7363-os nézőszám – benne a másfél szektorban elterülő Sportszázaddal.

Kedden jön Kanada

A nagy durranás viszont kedden esedékes, akkor rendezik a világ legjobbjának számító Kanada elleni rangadót. Az lesz mindkét csapat utolsó felkészülési meccse a jövő hét pénteken, Finn- és Lettország társrendezésében kezdődő „elit” világbajnokság előtt – a tengerentúliak majd Rigában, a mieink Tamperében szerepelnek, méghozzá jelentős helyszíni szurkolói támogatással.

Érdekesség, hogy Kanada csapata pénteken érkezik Magyarországra, a közös meccsünk előtt az MVM Dome-ban tartja a saját edzőtáborozását, majd a magyar válogatottal együtt, jövő szerdán indul el északra.

Két nap alatt két meccset játszottunk Szlovéniával

Fotó: MJSZ / Vörös Dávid

A mostani, Szlovénia elleni edzőmeccs, amúgy, megfelelő felvezető volt, egyfelől, mert a délnyugati szomszédaink is az elit-vb-re készülnek, másfelől pedig állandó gyakorló partnereink, és ilyenkor tartjuk is velük a lépést, csak tétmérkőzésen nem győztük még le őket soha. Ezúttal is meggyűlt velük a bajunk, de a felkészülés erről szól, és legalább Vincze Péter emberelőnyből, majd Galló Vilmos ügyes egyéni bravúr után betalált, közben pedig kivédekeztünk sok-sok emberhátrányt – amire a vb-n is számíthatunk a nálunk erősebb riválisokkal szemben –, így döntetlenről indult az utolsó harmad.

...és már az is majdnem véget ért, amikor a fehér mezes vendégek bevitték a győztes találatot, majd még egyet az üres kapuba, azaz ahogy általában, most is ők nyertek (2-4).

Az elit-vb hivatalosan május 12-én kezdődik, de a mieink csak másnap lépnek jégre, és 22-éig hét meccset vívnak. A nyolccsapatos csoportból az utolsó helyezett esik ki a divízió 1/A-nak nevezett másodosztályba.