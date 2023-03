A tavaly januári férfi kézilabda-Európa-bajnokság mennyire vette igénybe az akkor frissen átadott MVM Dome-ot?

Igaz András: Az MVM Dome vagyonkezelője 2022. február 15-től a Ferencvárosi Torna Club, az üzemeltetője pedig a Sportfive. Az átadás-átvételi eljárás során természetesen körültekintően jártak el a felek, hiszen már egy világeseménynek is otthont adott a létesítmény az átvételt megelőzően. De egy ekkora és ilyen összetett működésű létesítmény ettől függetlenül is folyamatos karbantartást igényel, így az állapotfelmérést követően folyamatosan ütemezésre kerültek az ezzel kapcsolatos munkálatok. A ház azóta is zavartalanul működik, és számos nagyszabású rendezvény kiváló helyszíne.

Igaz András szerint az MVM Dome célja, hogy minél hamarabb a régió egyik kiemelkedő, nagy presztízsű rendezvényhelyszíne legyen, ahova örömmel jönnek a világsztárok.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Eleinte milyen kihívásokkal szembesültek az üzemeltetést illetően?

Siklósi Csaba: A Sportfive és az FTC 2014 óta partner, immár nyolc éve működik a Groupama Aréna üzemeltetésére létrejött modell, így tehát felkészülten, kellő együttműködési tapasztalattal tudtuk az MVM Dome üzemeltetését elkezdeni tavaly februárban. Ám a minket körülvevő gazdasági környezet éppen az átvétel heteiben változott meg alapjaiban, hiszen akkor kezdődött a szomszédunkban a háború, melynek hatásait azóta is érezni.

Üzleti, gazdasági szempontból milyen évet tudhat maga mögött Európa egyik legnagyobb multifunkciós csarnoka?

Igaz András: Hosszú távra tervezünk, ezért önmagában az első év értékelése gazdasági szempontból nem célravezető. A háború és a szankciók teremtette gazdasági helyzet miatt pedig különösen nehéz önmagában megítélni egy induló, csonka évet. Annyit azonban elárulhatunk, hogy amit terveztünk, azt sikeresen meg is valósítottuk.

A rezsiköltség és az infláció milyen hatással van a létesítmény működtetésére?

Siklósi Csaba: A rezsiköltségek emelkedése szinte minden iparágban drámai hatással járt. A teljes szórakoztatóipar érzi a háború és a szankciók hatását közvetlenül és közvetetten is. Ami viszont örömteli, hogy láthatóan nagy az érdeklődés az MVM Dome iránt. Az idei első fél év már jól mutatja, hogy a helyszín gyorsan megtalálta a helyét a hazai rendezvénypiacon: változatos programokkal teli a naptár, a nagyközönségi produkciók mellett vállalati rendezvények is szép számmal vannak. Optimisták vagyunk tehát a jövőt illetően, hiszen egy új és különleges helyszín vagyunk, amelyet a szervezők örömmel választanak egy-egy eseményhez.

Minden eseménynek megfelel az aréna?

Igaz András: Igen, az eddig eltelt időszak is bizonyítja, hogy az MVM Dome igazi multifunkcionális rendezvényhelyszín. Kiválóan alkalmas koncertek, show-műsorok, sportesemények vagy éppen egyéb kulturális, vállalati események lebonyolítására is.

Ha most rápillantanak a rendezvénynaptárunkra, igazán színes kínálatot látnak: világsztárok, mint Michael Bublé, Plácido Domingo, Roger Waters, Tom Jones vagy a rock legendái, a Mötley Crüe és a Def Leppard mellett a hazai zenei élvonal, mint a Bagossy Brothers Company vagy Majka is fellép nálunk, de volt már egész éjjel tartó retróbuli, komolyzenei hangverseny, színházi előadás és ünnepélyes évnyitó is a házban.

Mennyibe kerül egy átlagos napon az MVM Dome üzemeltetése? Mennyivel dobja meg a költségeket egy-egy rendezvény?

Siklósi Csaba: Ez rengeteg tényező függvénye mindkét esetben, mivel

a készenléti, standby időszakban is működtetni kell a ház alapvető rendszereit, temperálni kell a teljes épületet, de fűteni-hűteni kell azokat a helyiségeket is, amelyekben folyamatos a jelenlét, így értelemszerűen egy-egy hideg téli napon vagy a legnagyobb hőség idején lényegesen magasabb az összes napi költség.

Rendezvények idején pedig függ a produkció méretétől, az esemény időpontjától, az igénybe vett időszak hosszától, valamint a szükséges technikai igénytől, tehát erősen változó mértékű a rendezvényekkel járó technikai költség mértéke is. Tetemes tételekről beszélhetünk, ezért fontos a precíz tervezés és a körültekintő kivitelezés – amiben a szervezőkkel teljes az összhang, hiszen közös érdekünk a hatékonyság.

Michael Bublé volt az első a világsztárok közül, aki fellépett az MVM Dome-ban.

Fotó: MVM Dome / Facebook

A kanadai énekes, Michael Bublé személyében nemrégiben igazi világsztár lépett fel önöknél. Mondott-e bármit a helyszínről?

Igaz András: Michael Bublé a koncert alatt is elmondta a közönségnek, hogy csodálatos létesítmény az MVM Dome, és nagyon jó érzés a nemzetközi zenei fellépőkből az elsők között itt lenni. Ez a show már a nagyobbak közé tartozik, így meglehetősen összetett feladat a megrendezése. Számunkra viszont mindegyik rendezvény egyformán fontos, minden esetben arra törekszünk, hogy a szervezők és a stáb igényeit maximálisan kiszolgáljuk – hisszük, hogy ez a partnerség a hosszú távú jó kapcsolat alapja.

Logisztikailag mennyire más egy koncertet és mondjuk egy sporteseményt előkészíteni, megszervezni?

Siklósi Csaba: Infrastrukturális szempontból az MVM Dome felkészült a koncertek, az egyéb kulturális vagy sportesemények és kiállítások befogadására.

A világsztárok koncertjei vagy épp a nagy sportesemények pontosan eltervezett események, komoly előírások és pontos igénylisták alapján dolgozik ilyenkor mindenki, így természetesen nagy feladat a helyszín számára is egy-egy ilyen léptékű produkció kiszolgálása. A szervezők és a helyszín munkatársai mellett több alvállalkozó, több száz közreműködő munkájának eredménye egy nagyobb esemény megrendezése.

Logisztikai szempontból pontos rendje van a teljes időszaknak, kezdve egészen az eszközöket szállító kamionok, illetve a nagy turnékon szokásos nightliner buszok fogadásától, áramigényeik kiépítésétől egészen a produkció teljes technikai kiszolgálásának megteremtéséig, a szükséges eszközök-erőforrások biztosításáig. Többek között ezért is tart egy-egy ilyen esemény megszervezése hónapokig.

Telt házzal debütált az MVM Dome A 20 022 néző befogadására alkalmas, 50 ezer négyzetméter alapterületű MVM Dome-ot 2021. december 16-án adták át, a nagyközönség előtt viszont a magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokságon mutatkozott be, amelyet tavaly január 13. és 30. között Budapest mellett Szegeden, Debrecenben, illetve Pozsonyban és Kassán bonyolítottak le. A hollandok elleni nyitómeccsre minden jegyet eladtak, rögtön telt házzal debütált az aréna. A Skardelli György által tervezett multifunkcionális sportcsarnok a Market Építő Zrt. kivitelezésében készült el, a beruházás költségei meghaladták a 110 milliárd forintot. Az üzemeltetését 2032-ig végző, 2014-ben alapított, Üllői úti székhelyű Sportfive MPA Kft. legutóbbi nettó árbevétele 4 152 976 900 forint volt.

Várható-e idén újabb fejlesztés, készülnek-e bármilyen újítással?

Igaz András: A Sportfive és az FTC közös célja, hogy az MVM Dome minél hamarabb a régió egyik kiemelkedő, nagy presztízsű rendezvényhelyszíne legyen, ahova örömmel jönnek a világsztárok, amelyet örömmel választ a hazai szórakoztatóipar is, ahol valamennyi teremsportág idővel meg tudja mutatni magát, és ahol nagyszabású vállalati vagy egyéb zártkörű események kerülnek lebonyolításra. Modern helyszín vagyunk, de a fejlődés soha nem állhat le. Ahogy a Groupama Arénában, itt is folyamatosan fejlődünk és fejlesztünk az FTC-vel közösen. Létesítményüzemeltetőként szeretnénk olyan szolgáltatásokat hozzáadni az egyes produkciókhoz, amelyek kiemelik az MVM Dome-ot a rendezvényhelyszínek palettájáról.

A ház alap-infrastruktúrája eleve új minőséget biztosít a partnereinknek, a homlokzaton elhelyezett 600 négyzetméteres LED-faltól kezdve a több száz belső kijelzőn és az egyéb digitális szolgáltatáson át a korszerű beléptetőrendszerig, a minőségi kínálattal rendelkező büfészolgáltatásig, vagy épp az országban egyedülálló VIP hospitality szolgáltatásokig.

Már a kezdetektől működtetünk olyan kényelmi szolgáltatásokat is, mint például a mobiltelefonos étel- és italrendelés, akár esemény közben, célunk a vendégélmény folyamatos növelése, így idén is várható több fejlesztés bevezetése.

Telt ház, azaz húszezer ember az MVM Dome-ban a 2021-es férfi kézilabda-Európa-bajnokságon.

Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Általában milyen kihasználtsággal kalkulálnak egy-egy rendezvényen?

Siklósi Csaba: Teljesen eltérő, azaz eseményről eseményre változó, hiszen a ház remekül variálható arénatere ezt maximálisan lehetővé teszi. A szervezőkkel már a bérleti szerződés megkötése előtt megállapodunk a kívánt kialakításban és az ahhoz tartozó maximális kapacitásban. Ez a szám nagyközönségi eseményeknél ötezertől egészen húszezerig változhat a fentiek függvényében.

A népligeti felüljáró felújítása okozhat-e bármilyen problémát az aréna megközelítésében?

Igaz András: Az MVM Dome egy könnyen megközelíthető helyszín, egy-egy rendezvény esetén kiemelten ügyelünk arra, hogy az ideérkezők időben el tudják foglalni helyüket a csarnokban.

A tavalyi férfi kézilabda-Eb, illetve a női Bajnokok Ligája négyes döntője óta az MVM Dome nem adott otthont kézilabdameccsnek, pedig az FTC mindkét csapata érdekelt a nemzetközi mezőnyben. Mi ennek az oka?

Siklósi Csaba: A csúcskézilabda „hazajár” az MVM Dome-ba, hiszen a tavalyi hatalmas siker után idén is itt rendezik az EHF Final 4-et, a női BL négyes döntőjét.