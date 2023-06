A Hertha BSC labdarúgócsapata hivatalos honlapján jelentette be, hogy a másodosztályban is Dárdai Pál lesz a vezetőedző. A 47 éves tréner április közepén vette át az utolsó helyezett fővárosi klub irányítását Sandro Schwarztól, de nem tudta megmenteni az együttest a kieséstől. Az eredeti szerződése az idény végéig szólt, ezt hosszabbították most meg a felek.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Örömmel jelentjük be, hogy Pál lesz az, akivel újrakezdjük. A szakembert szorgalma, elhivatottsága és a klub iránt érzett szenvedélye teszi azzá az emberré, akivel túljutunk a nehézségeken

– jelentette ki a Hertha sportigazgatója, Benjamin Weber.

Elégedett és boldog vagyok, a vezetőkkel őszinte beszélgetéseket folytattam, és úgy érzem, mindannyian a Hertha BSC érdekében fogjuk végezni a munkánkat

– nyilatkozott a magyar edző, akinek a munkáját Bódog Tamás és Admir Hamzagic segíti.

Dárdai Pál, aki 1997 és 2011 között 372 meccsen játszott a fővárosiak színeiben, 286 bajnokival klubrekorder. Edzőként előbb az utánpótlásban tevékenykedett, majd a felnőttcsapatot 2015 februárja és 2019 nyara, utána 2021 januárja és novembere között irányította a legutóbbi megbízatása előtt.

A Hertha első csapatának a tagja Dárdai Pál középsó fia, Dárdai Márton is. A vezetőedző legkisebb gyermeke, Dárdai Bence pedig a klub utánpótlásában pallérozódik.