Horvát mindig van Van egy szórakoztató, ugyanakkor tanulságos igazsága a BL-döntőknek: legalább egy horvát játékos mindig szerepel a fináléban. Déli szomszédaink hiába vannak jóindulattal is csupán 3,9 millióan, és a bajnokságuk csupán a 19. az UEFA rangsorában (a magyar NB I. a 25.), az idei lesz zsinórban a 12. döntő, amelyben pályára lép egy focistájuk. Persze az aranylabdás Luka Modric egymaga „elvitt” öt alkalmat, de kétszer lett volna más is, aki magasba tartja a zászlót. A csúcsot 2017 és 2018 jelentette, amikor nem is csak az egyik, hanem mindkét részt vevő csapatban szerepelt horvát. Idén az Inter középpályása, Marcelo Brozovic folytathatja a sorozatot. 2023: Marcelo Brozovic (Internazionale)

2022: Luka Modric (Real Madrid)

2021: Mateo Kovacic (Chelsea)

2020: Ivan Perisic (Bayern München)

2019: Dejan Lovren (Liverpool)

2018: Luka Modric, Mateo Kovacic (Real Madrid), Dejan Lovren (Liverpool)

2017: Luka Modric, Mateo Kovacic (Real Madrid), Mario Mandzukic (Juventus)

2016: Luka Modric, Mateo Kovacic (Real Madrid)

2015: Ivan Rakitic (Barcelona)

2014: Luka Modric (Real Madrid)

2013: Mario Mandzukic (Bayern München)

2012: Ivica Olic (Bayern München)