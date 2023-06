Történelmi jelentőségű megállapodást köt az RTL Magyarország és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) – írja közleményében a kereskedelmi csatorna, kiemelve, a 2024–2025-ös idénytől kezdődően a következő három évadon át, története során először, az RTL Magyarország lesz az UEFA Bajnokok Ligája (BL) otthona. A kontinentális sportági szervezettől megszerzett közvetítési jogok értelmében így az RTL választhat majd elsőként a keddi és a szerdai BL-mérkőzések közül.

Fotó: Shutterstock

Az úgynevezett „A-csomag” birtokában a kereskedelmi csatorna eldöntheti, hogy melyik meccseket tűzi műsorra digitálisan vagy lineárisan. Az első választások érvényesek az egyenes kieséses szakaszra is, így ennek megfelelően a Bajnokok Ligája-döntőt is kizárólagosan az RTL sugározza majd a 2024-es kiírástól kezdődően. Ezenkívül hozzájuk kerültek a BL „B-csomagjának” digitális közvetítési jogai is. A megnyert közvetítési jogok

az A-csomag esetében 36,

a B-csomag esetében 167, vagyis összesen

203 Bajnokok Ligája-találkozót jelentenek egy idényben az RTL-nek.

A közlemény kitér arra is, hogy a jövő ősszel rajtoló évadtól kezdődően megváltozik a lebonyolítási rend az elitligában: megszűnik a csoportkör, helyette ligaszakasz néven folytatódik, és így a főtáblára jutó csapatok az őszi fordulókban az eddigi hat helyett minimum nyolc összecsapást játszanak majd. Ráadásul ez nem minden, mert a tavaszi szezonban már januártól kezdődően rendeznek mérkőzéseket. Az RTL Magyarország szerint ezek a változások sokkal több izgalmas párosítást, és összességében sokkal több meccset jelentenek majd, amelyeket a szurkolók az ő felületein, lineáris csatornáin és streaming-felületén, az RTL+-on követhetnek majd.

A kereskedelmi csatorna továbbá megtartotta az UEFA Európa-liga (El) „B-csomagjának” lineáris és digitális közvetítési jogait, így az Európa-liga és az Európa-konferencialiga (Ekl) „B-csomagjának” csütörtöki összecsapásai változatlanul náluk lesznek láthatók, ami összesen 323 találkozót jelent szezononként.

Az RTL Magyarország később, a 2024–2025-ös idény kezdete előtt ad tájékoztatást arról, hogy lineáris csatornáin és az RTL+ streaming felületén mely közvetítések lesznek majd követhetők.

Fotó: AFP

Mint ismert, az MTVA pénteki közleményében sajtóértesülésekre alapozva azt állította, hogy a Bajnokok Ligája 2024–2027-es közvetítési díját olyan mértékben tornázta fel az RTL Magyarország, amely a magyar adófizetők forintjaiból felelősségteljesen gazdálkodó magyar közmédia számára már nem teszi lehetővé annak kifizetését:

Az RTL ajánlata azt jelentheti, hogy számára egy mérkőzés jogdíja 100 millió forintba fog kerülni, amelyet tovább növelnek még a közvetítési költségek.

A közszolgálati média úgy véli, a fenti összeget részben a nézőktől fogják majd beszedni, akár olyan módon is, hogy bizonyos mérkőzések csak a közelmúltban indított fizető streamingcsatornán, az RTL+-on lesznek elérhetők.

A 2021–2024-es ciklusra vonatkozó UEFA-közvetítési jogokat egyébként 18,6 plusz 3,6 millió euróért (jelenlegi árfolyamon 8,23 milliárd forint) vitte el az MTVA, amelynek ennél már csak a hazai NB I került többe (a 2021–2025-ös szakaszban évente 9,835 milliárd forintba.)

Iparági szakértők a közvetítési jogokkal kapcsolatban korábban úgy nyilatkoztak, elképzelhetetlen, hogy ne a közmédia nyerjen.