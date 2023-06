Az 5 győzelem mellett 11 vereséggel rendelkező Inter Miami 30 fős játékoskerete – Lionel Messi érkezéséig – 34,4 millió eurót (12,7 milliárd forint) ért. Ez nemcsak a 35 éves argentin szupersztár becsült áránál – amely 45 millió euró, vagyis 16,6 milliárd forint – sokkal kevesebb, de például a Ferencváros keretéénél is, amit a német szakportál, a Transfermarkt 40,25 millióra (14,9 milliárd forint) taksál. Messi ráadásul a negyvenhez közeledve is legalább 11-szer többe kerül új csapata legértékesebbjénél, a venezuelai válogatott csatár Josef Martíneznél (4 millió euró, 1,5 milliárd forint) – írja a Metropol.

Fotó: Franck Fife

A cikk kiemeli: a labdarúgás utóbbi majd’ két évtizedét uraló, összesen tucatnyi aranylabdával rendelkező nagy párosból immár egyik sem játszik Európában, miután a portugál Cristiano Ronaldo már tavasszal is a szaúdi Al-Nasszrt próbálta – sikertelenül – valamilyen trófeához segíteni, szerdán pedig Leo Messi jelentette be, hogy a David Beckham által is tulajdonolt, az észak-amerikai profi ligában (MLS) a Keleti főcsoport utolsó, 15. helyén szerénykedő Inter Miamihoz szerződik.

A spanyol Barcelona – amelyet a dél-amerikai világklasszis 2021 nyaráig erősített, és szerette volna újból leigazolni – elnöke, Joan Laporta közben megérti és tiszteli Messi azon döntését, hogy egy kevesebb követelménnyel rendelkező bajnokságban folytatja a pályafutását, a rivaldafénytől távol, kisebb nyomás alatt, amelyből kijárt neki az utóbbi években.

Lionel Messi szerződtetése érdekében a floridaiakkal összefogott az MLS mérkőzéseit közvetítő Apple és az Adidas sportszergyártó cég is, hogy fedezzék az egykori párizsi futballista fizetését. A hírek szerint az Inter Miami két korábbi Barcelona-legendával, Sergio Busquetsszel és Luis Suárezzel erősíthet, a megüresedett edzői posztra pedig az argentin Gerardo „Tata” Martino a legesélyesebb.