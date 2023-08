Az Apple TV leszerződött a Major League Soccer-rel, vagyis az amerikai profi labdarúgó ligával a meccsek közvetítési jogaira. A szerződés tíz évre szól, és az Apple 2,5 milliárd dollárt fizet érte. A Kreatív azt írta, hogy a megállapodásból Lionel Messi is részesedik, akinek a nevével igyekeznek népszerűsíteni az MLS-t.

Lionel Messi letarolja az amerikai bajnokságot, kiemelkedik az MLS mezőnyéből.

Fotó: AFP

Az Apple mellett az Adidas is részesedést ajánlott a közvetítési jogokból Messinek. Szakértők szerint Messi és az Apple TV közötti megállapodás akkora léptékű, precedenst teremtő üzlet, mint amikor Michael Jordan részesedést kapott az Air Jordan cipők eladásai után – írta meg a Kreatív.

Az Apple TV-n február 1-jétől lehet majd előfizetni az MLS Season Pass szolgáltatásra havi 14,99 dollárért. A teljes szezonra szóló előfizetésért 99 dollárt kérnek. Ebben a csomagban szerepelnek a rájátszás meccsei is, illetve a Leagues Cup-meccsek.

Az Apple exkluzív globális jogokat szerzett a liga közvetítésére.

Az MLS népszerűsítése érdekében az Apple TV beleegyezett, hogy hetente több mérkőzést is ingyen elérhetővé tesz a rajongóknak.

Az Apple a közvetítésekkel nyilván saját termékeit is hirdeti: a csapatok például az Apple Musicon jelentkeznek playlistekkel, de a cég azon is dolgozik, hogy az Apple Fitness, az Apple Maps és az Apple Pay szolgáltatások is megjelenjenek a stadionban és az adások alatt – írta a Kreatív.

Az is kiderült, hogy az Apple TV nem teszi majd közzé a nézettségi adatokat, de az MLS alelnöke szerint az eddig kiváltható

MLS Season Pass terméknek már egymillió előfizetője volt idén július végén.

Lionel Messi neve lendítheti fel az amerikai bajnokságot. Az argentin sztár Inter Miamiba igazolása óta a statisztikák szerint 1200 százalékkal többször kerestek rá a csapat nevére, mint korábban. Emellett a közösségi médiában is fellendítette a liga népszerűségét Messi érkezése. Az MLS követőinek száma 26 millió, ebből 24 millió követő Messi átigazolása után érkezett. Az Inter Miami Instagram-oldalát 13,5 millióan követik, ennél csak egy amerikai sportegyesületnek van nagyobb rajongótábora, a Golden State Warriorsnak 31,2 milliós a követői bázisa szintén az Instagramon.