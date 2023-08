Habár lassan véget ér a nyár, és már indulnak a legnagyobb európai labdarúgó-bajnokságok, az átigazolási piac azonban még mindig pörög, így összejöhet a negyedik nagy magyar transzfer is, egyben a harmadik Angliába.

Szoboszlai Dominik nyitotta a nagy átigazolások sorát, és ő a hét végén már be is mutatkozott a Premier League-ben.

Fotó: Liverpool FC

A friss értesülés ugyanis az, hogy Sallai Rolandot a harmadik számú európai kupasorozat legutóbbi győztese, az angol West Ham nézte ki magának. Persze nem a 2012-es nyári olimpia stadionjába 2015-ben beköltözött csapat az egyetlen, amely érdeklődött, de a kérők közül egyértelműen a leggazdagabb.

Mennyi pénze van a West Hamnek?

A West Ham ezen a nyáron az átigazolásokra szakosodott Transfermarkt német honlap regisztere szerint összesen 156,4 millió euróért (60,3 milliárd forint) értékesített már játékosokat, közülük a legnagyobb tétel az angol válogatott középpályása, Declan Rice 116,6 milliója (45 milliárd forint).

Ebből a temérdek pénzből eddig 72,8 millió eurót (28 milliárd forintot) költött el,

azaz ha csakis a mostani átigazolási bevételekből finanszírozná a csapat átalakítását, akkor is volna még 83,6 millió elkölthető eurója (32,3 milliárd forint).

Sallai Roland stabil tagja a magyar válogatottnak is.

Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

Márpedig a még a német Freiburghoz tartozó Sallai piaci értéke jelenleg 10 millió euró (3,9 milliárd forint), ráadásul a csúcsértéke a 2021-es Európa-bajnokság idején 16 millió euró (6,2 milliárd forint) volt, azaz beleférhet a keretbe.

Kinek a helyére mehet Sallai?

Pénzügyileg és szakmailag is idevág, hogy a West Ham időközben tárgyal egy játékosa, Lucas Paquetá eladásáról a Manchester Cityvel. Ez az üzlet 70 millió fontnál (31,5 milliárd forint) is többet hozhat, és habár a brazil Sallaival ellentétben nem igazi szélső, de ő is támadó szellemű játékos, úgyhogy e tekintetben hasonlatosak.

Könnyen előfordulhat, hogy Lucas Paquetá már nem lesz Londonban, mire Sallai Roland odaér.

Fotó: Action Foto Sport / AFP

Ha tényleg a West Hamhez igazolna Sallai, akkor a hét végén egymással találkozó Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után ő lenne a harmadik játékosunk, aki a világ legjobb bajnokságában, a Premier League-ben játszik. Rajtuk kívül névleg még egy honfitársunk, a jobbhátvéd Bolla Bendegúz tartozik PL-klub keretéhez, ám miután visszatért a svájci Grasshoppersnél töltött kölcsönjátékából, egyetlen felkészülési meccsen sem játszott a Wolverhamptonban, ahogy a Manchester United elleni idénynyitót is kihagyta, ráadásul a klubhonlapon nem is listázzák csapattagként.

Ott lesz-e a hét végi magyar Bundesliga-rangadón?

Nemcsak Angliából, hanem Franciaországból is jelentkeztek már a Freiburgnál a honfitársunkért: onnan a Rennes az érdeklődő. A tavalyi bajnokság negyedik helyezettje (a West Hammel egyezően) az Európa-ligában is indul, azaz szintén nem lenne rossz választás.

Mindenesetre e hét végén elkezdődik a német Bundesliga is:

ha addig nem igazol el Sallai, akkor a Hoffenheim–Freiburg-meccsen találkozhat az utolsó, eddig még nem említett nagy nyári átigazolónkkal,

a török Fenerbahcétól 12,3 millió euróért (4,7 milliárd forintért) eljövő Szalai Attilával.

Egyébként, ha valaki kíváncsi lenne a legjobbjainkra, éppenséggel olcsóbban megússza a németországi focitúrát, viszont az utazás módozatától függően igen káros szórakozás ez.