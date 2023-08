A Formula–1 negyven év után tér vissza Las Vegasba. A kaszinók városában megtartott korábbi két futamot egy épített aszfaltcsíkon rendezték meg, a nagy visszatérés azonban teljesen új helyszínen történik, többek között a monacói és az azerbajdzsáni versenyekhez hasonlóan egy átalakított utcai pályán bonyolítják le. A világ leggyorsabb versenyzői november 19-én mérik össze erejüket a városban, a bokszutca és a paddock építése már javában zajlik.

Fotó: Wade Vandervort / AFP

A Forma–1 tulajdonjogait 2016-ban megvásároló amerikai cég, a Liberty Media érthető módon kincsesbányaként tekint erre a viadalra, amit jól mutat az is, hogy az elemzők 500 millió dolláros (több mint 175 milliárd forint) bevétellel számolnak a háromnapos versenyhétvégén. Persze tesznek is ezért, hiszen számos csatornán reklámozzák a Vegasba visszatérő száguldó cirkuszt. A rendezők telt házra számítanak, pedig az idei F1-es versenynaptár legdrágább belépődíjait kell megváltaniuk a nézőknek – a 22 helyszín közül a Hungaroringre lehetett legolcsóbban jegyet váltani.

A Las Vegas-i futam promózásából a csapatok is kiveszik a részüket.

A legújabb és egyik legnagyobb dobás a konstruktőrök versenyét vezető Red Bull nevéhez fűződik, amely igencsak látványos kisfilmmel lepte meg a rajongókat. Az idei eddigi tizenkét verseny mindegyikét megnyerő csapat részéről Christian Horner csapatfőnök, valamint az egyik autót vezető Sergio Perez csillogtatja meg színészi tehetségét.

Bár az elmúlt két világbajnokságot megnyerő és az idei pontversenyt is toronymagasan vezető holland Max Verstappen a Red Bull első számú versenyzője, a mexikói Perez szerepeltetésével a közeli déli szomszéd Forma–1-es rajongóit is megcélozták. Szerepet kap a hazánkban kevésbé ismert, de a tengerentúlon egyaránt népszerű Bryce Menzies raliversenyző és Emelia Hartford autóversenyző-infuenszer is.

A hétperces videó kissé visszautal a Las Vegasban játszódó sikerfilmekre. Az akciójelenetek, a játék a kaszinóban vagy épp az átmulatott éjszaka után a tetőre felkerülő meghökkentő tárgyak elmaradhatatlan elemek ezúttal is. De Perez természetesen azt is megmutatja, amihez a legjobban ért. Az idei vb pontversenyében második helyen álló versenyző Vegas utcáin és a kaszinók belsejében is száguldozik a vörös bikák autóival, látványos módon próbálva meggyőzni a nézőket, hogy kísérjék figyelemmel a novemberi nagydíj történéseit.