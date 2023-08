Egykori csapatánál, az osztrák Red Bull Salzburgnál egy A5-ös Audit használhatott, majd azután, hogy 2021 januárjában Németországba, az RB Leipzigbe igazolt, vett magának egy Mercedes AMG G63-ast. Szoboszlai Dominik luxusautójában egy 4 literes V8-as motor dübörög, 577 lóerős teljesítményű, és 9 sebességes automata váltóval rendelkezik, ebből fakadóan rendesen eszi is az üzemanyagot: a fogyasztása 100 kilométeren 13,3 liter körül van. A méretéhez képest viszont lehet vele repeszteni, 0-ról 100-ra 4,5 másodperc alatt gyorsul fel. Az új G 63 AMG 4MATICA alapára jelenleg 80 millió forint körül van.

Szoboszlai Dominik dörzsölheti a tenyerét, új autó áll a házhoz.

Fotó: Árvai Károly / Mediaworks

Labdarúgó-válogatottunk 22 éves csapatkapitányának most mégis új kocsija lesz, mert amint azt a The Athleticnek nemrégiben elmondta, rászolgált erre azzal, hogy 70 millió euró (27,11 milliárd forint) ellenében, a magyar átigazolási csúcsot ismét megdöntve, az angol Liverpoolba szerződött a nyáron a lipcseiektől. Persze, édesapja beleegyezése nélkül ez sem valósulhat meg, így egyelőre azt is titokban tartja, hogy milyen járművet nézett ki magának.

A mértékadó német szakportál, a Transfermarkt által 794,80 millió euróra (307,79 milliárd forint) becsült liverpooli játékoskeretben egyébként egy átlagos futballista – így honfitársunk is – több mint 6 millió fontot (2,7 milliárd forint) keres évente,

ebből tehát bőven futja prémiumkategóriás autókra.

A fizetési listán Mohamed Szalah 18,2 millió fonttal (8,2 milliárd forint) az első, és az egyiptomi büszkélkedhet a legnagyobb gépparkkal is. Garázsában többek között egy

Lamborghini Aventador (271 ezer font, 123 millió forint),

egy Mercedes-Benz SLS AMG Roadster (176 ezer font, 80 millió forint) és

egy Bentley Continental GT (160 ezer font, 73 millió forint) is pihen,

de ha kedve szottyan, akkor a Range Rover Sport SVR-jét, a Mercedes AMG GLE Coupéjét, az Audi Q7-ét, sőt a régi Toyota Camryját is vezetheti.

Egyes meg nem erősített hírek szerint a „vörösök” skót balhátvédjét, Andrew Robertsont is látták már egy 138 millió forintos Lamborghini Urus volánja mögött, bár a szürke hétköznapokon inkább a Range Roverét használja, míg a gárda holland csapatkapitánya, és 11,44 millió euróval (5,16 milliárd forint) a második legjobban kereső játékosa, Virgil van Dijk sem panaszkodhat, főleg amióta egy mostanság 186 millió forintot érő Ferrari 488 Spider tulajdonosa. Az angol Trent Alexander-Arnold is megadja a módját, de nemcsak neki, hanem a francia Ibrahima Konaténak, illetve a szintén holland Cody Gakpónak is van egy Bentley-je. Alábbi összeállításunkból az is kiderül, hogy a legkedveltebb márka a ’Pool focistái között egyértelműen a Mercedes (a felsoroláshoz a legutóbbi, Darmstadt elleni kezdőcsapatot használtuk).

Audi SQ7. Fotó: Shutterstock

Alisson Becker (kapus, brazil, 30 éves, 7,8 millió fontos éves fizetés)

Audi SQ7

Range Rover Autobiography

Mercedes-Benz G63 AMG

Mercedes-Benz GLS

Bentley Flying Spur. Fotó: Shutterstock

Trent Alexander-Arnold (jobbhátvéd, angol, 24 éves, 9,36 millió fontos éves fizetés)

Mercedes-Benz AMG C63 Coupe

Range Rover Evoque Overfinch Version

Audi A4

Bentley Flying Spur

Bentley Bentayga. Fotó: Shutterstock

Ibrahima Konaté (középhátvéd, francia, 24 éves, 3,64 millió fontos éves fizetés)

Volvo XC60

Bentley Bentayga

Ferrari 488 Spider. Fotó: Shutterstock

Virgil van Dijk (középhátvéd, holland, 32 éves, 11,44 millió fontos éves fizetés)

Mercedes-Benz G63 AMG

BMW 5 Series

Range Rover Sport

Audi Q7

Ferrari 488 Spider

Land Rover Defender

Range Rover Spor t. Fotó: Shutterstock

Andrew Robertson (balhátvéd, skót, 29 éves, 5,2 millió fontos éves fizetés)

Range Rover Sport

Lamborghini Urus (?)

A Szoboszlai Dominik által is vezetett Mercedes AMG G63-as 4,5 másodperc alatt gyorsul fel százra.

Fotó: Shutterstock

Szoboszlai Dominik (középpályás, magyar, 22 éves, 6,24 millió fontos éves fizetés)

Mercedes-AMG G63

Porsche 911 Carrera. Fotó: Shutterstock

Alexis Mac Allister (középső középpályás, argentin, 24 éves, 7,8 millió fontos éves fizetés)

Mercedes-Benz G65 AMG

Mini Cooper S

Porsche 911 Carrera

Cody Gakpo (balszélső, holland, 24 éves, 6,24 millió fontos éves fizetés)

BMW X5

Audi Q7

Bentley Bentayga

Lamborghini Aventador. Fotó: Shutterstock

Mohamed Szalah (jobbszélső, egyiptomi, 31 éves, 18,2 millió fontos éves fizetés)

Bentley Continental GT

Range Rover Sport SVR

Lamborghini Aventador

Mercedes AMG GLE Coupe

Mercedes-Benz SLS AMG Roadster

Audi Q7

Toyota Camry

BMW i5. Fotó: Shutterstock

Diogo Jota (balszélső, portugál, 26 éves, 7,28 millió fontos éves fizetés)

BMW i5

Volvo XC40. Fotó: Shutterstock

Luis Díaz (balszélső, kolumbiai, 26 éves, 2,912 millió fontos éves fizetés)

Volvo XC40

BMW X5