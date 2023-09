„Nem arról van szó, hogy Cristiano Ronaldo észrevette, hiányzik 20 millió euró a kasszából, hanem a pénzügyi, jogi tanácsadói egyszerűen most látták elérkezettnek az időt a pereskedésre a Juventusszal. Abban is biztos vagyok, az ilyen ügyekben nem egyedül dönt, noha a szerződéseken az ő aláírása szerepel, vagyis kizárólag az övé a felelősség” – mondta a Világgazdaságnak Szabados Gábor sportközgazdász annak kapcsán, hogy a szaúdi al-Nasszr csapatában futballozó, 38 éves portugál jogi úton vonná felelősségre egykori olasz klubját az elmaradt munkabére miatt.

Cristiano Ronaldo a mai napig vár a pénzére, amelyről a Juventus szerint már rég lemondott.

Fotó: AFP

Miért akar pereskedni Cristiano Ronaldo a Juventusszal?

A koronavírus-járvány kitörését követően, 2020 márciusában felfüggesztették az élvonalbeli olasz labdarúgó-bajnokságot, amelyet három hónappal később, zárt kapuk mögött folytattak. Az így keletkezett tetemes bevételkiesés miatt az egyesületeknek csökkenteniük kellett a kiadásaikat, a bérek megvágása például kézenfekvő döntésnek tűnt. A Juvénél mindez kétlépcsős volt,

Ronaldo pedig bele is ment, hogy csúsztatással kapja meg a jussát, 19,9 millió eurót (7,62 milliárd forint).

Egybehangzó külföldi sajtóértesülések szerint az ötszörös aranylabdás azonban a mai napig vár a pénzére, ezért a képviselői felvették a kapcsolatot a torinói ügyészséggel, hogy a bíróságon rendezzék az ügyet.

Miért nem fizetett a Juventus Ronaldónak?

A német Bild úgy tudja, hogy az araboknál évi 200 millió eurót (76,61 milliárd forint) kereső CR7 több olyan dokumentumot is aláírt korábban, amelyben lemondott a bére egy részéről, és a Juventus erre hivatkozva nem utalt neki a szóban forgó időszakra.

Cristiano Ronaldo egyszer már elővette a tanácsadóit, amikor néhány éve pénz- és felfüggesztett börtönbüntetést kapott Spanyolországban, mert a vád szerint egy üzleti vállalkozás segítségével szándékosan elrejtette a személyéhez fűződő kereskedelmi jogok értékesítéséből származó jövedelmét, 14,76 millió eurót (jelenlegi árfolyamon 5,65 milliárd forint – a szerk.).

„A tárgyalóteremben akkor azzal védekezett – teljesen hihetően –, hogy nem tudott róla, és egyébként sem ért az ilyen, törvénybe ütköző pénzügyi megoldásokhoz. Valószínűleg most is hasonló történt, ha tényleg aláírt bizonyos papírokat, bár nehezen elképzelhető, hogy ő hibázott volna” – jegyezte meg Szabados, hozzátéve, a torinóiak amúgy is sebezhetők, miután terítéken van az egylet eladása, ráadásul a „zebrák” egykori, az AS Roma jelenlegi játékosa, Paulo Dybala is peren kívül egyezett meg velük. Mint ismert, az argentin nemcsak a 3 millió eurós (1,15 milliárd forint) elmaradt fizetésére tartott igényt, hanem egy másik, 50 millió eurós (19,15 milliárd forint) összegre is, amely az akkori és az előzetesen kialkudott szerződése közötti különbség volt. A Juve másik volt sztárja, az immár Németországban focizó olasz Leonardo Bonucci pedig azért rángatná bíróság elé a „zebrákat”, mert a sajtóból értesült arról, hogy nem terveznek vele a jövőben, majd azt mondták neki, a jelenléte ártana a csapat fejlődésének.

Precedenst teremthet-e CR7?

„Nem gondolom, hogy precedens jellegű lenne Ronaldo ügye, már csak azért sem, mert a Juventus esete speciális. A klubnál érdekesen kezelték a Covid idején kialakult helyzetet: előbb arról szóltak a hírek, hogy a játékosok lemondtak négyhavi fizetésükről, amellyel nagyjából 90 millió eurót (34,47 milliárd forint – a szerk.) spóroltak meg, majd később kiderült, három hónapot mégis kifizettek nekik feketén, mert így jobban nézett ki a könyvelés. A torinóiak tulajdonképpen most ennek a trükközésnek isszák meg a levét” – fogalmazott a sportközgazdász, aki úgy véli, a többi európai topcsapatnál ezzel szemben betartották a kétoldalú megállapodásokat. A szakember végül kiemelte, elképzelhetőnek tartja a tulajdonosváltást a válságban levő egyesületnél, bár első lépésként a menedzsmentjét kell lecserélni, mivel az állandó pereskedések visszatarthatják a befektetőket.