Széthullik a Liverpool? Jürgen Klopp mellett a sportigazgató is távozik a klubtól A Szoboszlai Dominik leigazolásában is nagy szerepet játszó sportigazgató, Jörg Schmadtke napokon belül távozik a Liverpooltól. A szakember már csak január végéig áll a csapat alkalmazásában. Pénteken az is kiderült, hogy a szezon végével a Liverpool vezetőedzője, Jürgen Klopp is elhagyja a klubot.