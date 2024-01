A Liverpool FC bejelentette, hogy a csapat sportigazgatója, Jörg Schmadtke január végével távozik a klubtól. Schmadtke volt az, aki levezényelte Szoboszlai Dominik leigazolását.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Schmadtke tavaly júniusban került a Liverpoolhoz, több területen is vezető szerepet töltött be a csapatnál – írta a klub a honlapján. Többek között az átigazolásokat koordinálta, az érkezők és a távozók esetében is. Schmadtke korábban a Wolfsburgnál, a Kölnnél, a Hannovernél és az Alemannia Aachennél is dolgozott.

Jürgen Klopp a szezon végén elhagyja a Liverpoolt Bár 2026-ig szól a szerződése, mégis abbahagyja a munkát a Liverpoolnál Jürgen Klopp. Az edző egy érzelmes videóban jelentette be a döntését, amit állítása szerint már tavaly novemberben jelzett a vezetőségnek. Klopp elmondta, hogy elfáradt, elfogyott az ereje, és nem lenne képes tovább csinálni ezt a munkát. Klopp ezt a szezont még befejezi a Liverpoollal, jelenleg 21 meccs után a táblázat élén állnak.

A Liverpool tulajdonosa, a Fenway Sports Group elnöke, Mike Gordon Jörg Schmadtke távozása kapcsán azt mondta:

Szeretnénk köszönetünket kifejezni Jörgnek a fontos szerepért, amelyet a csatlakozása óta a csapatban betöltött. Értékes tagja volt a klubnak, rengeteg segítséget nyújtott Jürgen Kloppnak és stábjának

– mondta Mike Gordon.

A távozásról Schmadtke úgy fogalmazott:

A Liverpool egy nagyon különleges klub, így óriási megtiszteltetés volt számomra, hogy itt dolgozhattam, bár a kezdetektől tudtam, hogy ez csak rövid ideig lesz így.

Schmadtke tavaly júniusban határozott idejű szerződést kapott a Liverpooltól, mandátuma a januári átigazolási időszak végével jár le.