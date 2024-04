Triplázni már biztosan nem fog, de duplázni még duplázhat Szoboszlai Dominik klubja a Liverpool, amely az angol Premier League (PL) bajnoki címéért is versenyben áll, csütörtökön pedig folytatja nemzetközi kupaszereplését az Európa-ligában (EL). Ha a vörösök megnyernék a sorozatot, vissza is nyernék a magyar középpályás vételárának a harmadát.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool odahaza, a Premier League-ben is nagy harcban áll / Fotó: AFP

Sűrű tavasza van-lesz a Liverpoolnak, hiszen a PL-ből hátravan hét forduló, az EL-ből is legalább kettő mérkőzés – utóbbiak száma ráadásul még növekedhet, ha a csapat most továbbjut a negyeddöntőből. Ha esetleg a fináléig is elmenne Szoboszlai klubja, az még három meccset jelentene. Ez összesen tehát 12 mérkőzés lenne hat hétre, ami a hazai bajnoki versenyfutásban akár hátrányos is lehet a kevés pihenőidő miatt.

Az EL egyébként is csak amolyan vigaszdíj, mert az olyan nagyobb egyesületek, mint amilyen a Liverpool is, nem ölnek bele sok energiát és főleg nem figyelmet

– amíg el nem jutnak a mostani szakaszig, ahonnan már belátható távolságba kerül a kupagyőzelem. A második számú európai sorozatot megnyerni ugyanis akkor is dicsőség, ha a kaliber össze sem hasonlítható a Bajnokok Ligájával.

Mindezt bizonyítják a pénzügyi különbségek is.

Szoboszlai ára=három továbbjutás

A BL összdíjazása 2,03 milliárd euró (794,3 milliárd forint), az EL összdíjazása pedig 465 millió euró (182 milliárd forint). Utóbbinak a bontása csapatokra vetítve a következő:

csoportkörbe jutás: 3,63 millió euró (1,4 milliárd forint)

legjobb 32 közé jutás: 500 ezer euró (196 millió forint)

nyolcaddöntőbe jutás: 1,2 millió euró (470 millió forint)

negyeddöntőbe jutás: 1,8 millió euró (704 millió forint)

elődöntőbe jutás: 2,8 millió euró (1,1 milliárd forint)

döntőbe jutás: 4,6 millió euró (1,8 milliárd forint)

kupagyőzelem: 8,6 millió euró (3,4 milliárd forint)

Ez mind összeadva 23,13 millió euró (9 milliárd milliárd forint), azaz ha a Liverpool kupagyőzelemmel zárná az EL-t, azzal visszanyerne 33 százalékot a német RB Leipzigtől tavaly nyáron 70 millió euróért szerződtetett Szoboszlai árából.

Még egy szinttel lejjebb, a harmadik számú európai kupasorozatban, a Konferencia-ligában (KL) még kisebbek az összegek, a magyar bajnok Ferencvárosnak is csak aprópénz jutott a sokkoló BL-kiesés után.

A BL-ből a feröeri félamatőrök ellen kieső Fradi csak aprópénzt kereshetett a Konferencia-ligában / Fotó: Micheller Szilvia / Nemzeti Sport

Lábjegyzet, hogy az Európa-liga csoportkörében minden egyes győzelem 630 ezer euró (246 millió forint), minden döntetlen 210 ezer euró (82 millió forint) pluszt jelentett még a csapatoknak. A csoportelsőség 1,1 millió eurót (430 millió forint), a csoport második helye 550 ezer eurót (215 millió forint) hozott még a konyhára,

akik az úgynevezett playoffkörbe „pottyantak le” a BL-ből, azok 500 ezer eurót (196 millió forint) kaptak érte – ilyen volt például a Benfica és a Milan,

amelyek most a Liverpoollal egy időben vívják majd a maguk negyeddöntőjét.

Na de kik igazán az esélyesek az EL végjátékában?

Ólálkodik a Leverkusen és a Milan is

A maga párharcában a Liverpool mindenképp annak számít az olasz Atalanta ellen, ha másért nem, a játékoskeretek becsült értéke miatt: előbbiét 921,4 millió euróra (360 milliárd forint), utóbbiét 349,6 millió euróra (136,7 milliárd forint) taksálják – a Pool után amúgy is szakadék tátong a többiek előtt.

Mindezek alapján tehát nyugodtan kijelenthető: Szoboszlai csapata a favorit – csakhogy a Leverkusen olyan remek évadot fut, hogy a hétvégén megnyerheti a német bajnokságot, a Milan pedig szintén nincs rossz formában, hiszen a második helyen zár majd Olaszországban, közben pedig hétszeres BL-győztes és kétszer a KEK-et is megnyerte, tehát áthatják a klubot a nemzetközi sikerek.

Mindenesetre a Liverpool és a másik két említett csapat eltérő ágakon vannak, tehát Szoboszlaiék csak a döntőben találkozhatnak valamelyikkel – ha ők maguk eljutnak odáig.