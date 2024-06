Foci-Eb 2024: tízezrek ünnepelték a török válogatott győzelmét – Németországban

Tízezrek ünnepelték a németeknél a török labdarúgó-válogatottat, miután kedd este 3-1-re legyőzte Georgiát az Európa-bajnokság F-csoportjában. Már a mérkőzés előtt is fesztiválhangulat uralkodott Dortmundban, amely a lefújás után csak fokozódott. Törökország gyakorlatilag hazai pályán szerepelt, miután csaknem 3 millió török ​​gyökerekkel rendelkező ember él Németországban, ahová az 1960-as években kezdődött hivatalos migrációs hullámot követően kerültek.

Foci-Eb 2024: több tízezren ünnepelték a török válogatott győzelmét Németországban (Fotó: AFP)

Foci-Eb 2024: a németek hálásak a törököknek

A migrációs folyam ugyanakkor visszafelé is megtörtént, amikor még a 19. században a szegénység és elől sok német kézműves ment Anatóliába. A nemzeti szocializmus idején pedig Törökország biztosított menedéket számos német művésznek és értelmiséginek.

Frank-Walter Steinmeier német államfő szerint a török vendégmunkások építették fel Németországot, ezért csak köszönettel tartoznak nekik.

„Míg a múlt század harmincas éveiben németek segítettek az új fővárost, Ankarát megtervezni, illetve felépíteni, addig a török vendégmunkások voltak azok, akik a hatvanas évektől segítettek felépíteni a fiatal szövetségi köztársaság gazdaságát, és időközben négy nemzedék alatt lényegesen hozzájárultak jólétünkhöz” – fogalmazott Steinmeier korábban.

Több német városban is utcára vonultak a török szurkolók, akiknek a számát a helyi rendőrség is csak megbecsülni tudta. Az autós konvojok mellett tűzijátékról és petárdázásról is érkezett beszámoló, atrocitásról ugyanakkor nem.

Ütötték egymást a törökök és a georgiaiak a meccs előtt

„Szívünk hazánkért, Törökországért dobogok, de természetesen Németország is az otthonunk” – mondta az egyik török szurkoló. Egy másik azzal büszkélkedett, hogy két napig vezetett a svájci Zürichből, hogy Dortmundban megnézze a meccset.

Ha a lefújás után nem is, a kezdő sípszó előtt azért volt balhé a Westfalenstadionban a szomszédos országok fanatikusai között. A török és grúz szurkolók előbb papír- és műanyagpoharakkal dobálták egymást, majd több pofont is kiosztottak a másiknak. Először a biztonságiak léptek közbe, közülük is inkább a bátrabbak, a kedélyek akkor csitultak le végérvényesen, amikor megérkeztek a rohamrendőrök. Érdekes, de úgy tudni, hogy ennek ellenére senkit sem vezettek ki a stadionból.