Foci-Eb 2024: a legjobb nyolc között van Magyarország ebben a mutatóban

Az UEFA több mint 1,2 millió eurós pénzbüntetéssel sújtotta a nemzeti szövetségeket a németországi foci-Európa-bajnokság csoportkörében – közölte az NB1.hu. A The New York Times írásában olvasható, hogy összesen 1 293 645 eurót (mintegy 511,5 millió forintot) hajt be az Európai Labdarúgó-szövetség a szurkolói rendbontásokért.

Rendőrök ellenőriznek focidrukkereket Frankfurtban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kontinenstorna házigazdáját, Németországot kétszer is megbírságolták, de csak tizedannyi pénzt kell fizetnie, mint a legtöbb szabálysértést elkövető Horvátországnak. Nyolc csapat – Magyarország, Svájc, Horvátország, Albánia, Lengyelország, Szerbia, Románia és Belgium – mindhárom csoportmérkőzésen mutatott szurkolói fegyelmezetlenség miatt kapott pénzbüntetést.

A szurkolók viselkedése miatt az Európai Labdarúgó-szövetség 82 250 eurós (32,5 millió forintos) pénzbüntetéssel sújtotta a magyar szövetséget.

A legkomolyabb kárvallott a horvát szövetség (220 875 euró – 87,2 millió forint), és csak a spanyol, a francia és a szlovák szövetség úszta meg egyelőre büntetés nélkül.

A lap szerint a 24 országból csak

Franciaország,

Spanyolország és

Szlovákia

maradt büntetlen.

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, pirotechnikai eszközök használata és egyéb, kevésbé súlyos szabálysértések miatt vontak felelősségre magyar szurkolókat a németországi labdarúgó-Európa-bajnokságon a Skócia elleni mérkőzés idején.

A foci-Eb népszerűsége továbbra is töretlen: annak ellenére tele vannak a helyek, hogy a magyar válogatott nem jutott tovább a csoportból. A meleg nyári időben sokan választják a nyitott, szabadtéri meccsnézést.