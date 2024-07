Pilótafülke-forradalmat tervez a Forma–1

A nyári szünet után a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szeretné kipróbálni a Forma–1-es pilótafülkék hűtőrendszerét. Erről a motorsport.com szakportál számolt be.

Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője a Forma–1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen / Fotó: Balogh Zoltán

A hagyományos légkondicionáló rendszerekkel ellentétben ez a rendszer a pilótafülke és a környező karosszéria körül több kisebb szerkezetből áll. A terv: a rendszernek a hűtött levegőt a vezetőhöz kell irányítania.

A további tesztelésre a következő versenyeken kerül sor. Ha ezek sikeresnek bizonyulnak, az FIA beépíti a rendszert a motorsport első osztályának szabályaiba. A háttérben nem csak a budapesti hőség áll az idei Magyar Nagydíjon a Hungaroringen (a futam vasárnap lesz). Pénteken 60 fok körüli hőt mértek az aszfalton és 30 fok feletti hőmérsékletben sercegtek a csapatok és a versenyzők.

A 2023-as, októberi katari versenyen a pilóták nagyon megszenvedték az ottani körülményeket, amelyek szintén 30 fok felettiek, és a páratartalom is meghaladta a 70 százalékot. Néhány versenyzőt a verseny után az egészségügyi központba szállítottak kivizsgálásra. A Williamsből érkező Logan Sargeantnek (23) még fel is kellett adnia. A francia Esteban Ocon (27) azt mondta, hánynia kellett az Alpine-jában.

Az FIA reagált ezekre a forró jelenetekre. „Azóta frissítették a technikai szabályzatot, hogy lehetővé tegyék a passzív pilótafülke-szellőztetés bevezetését, ami erősen ajánlott a csapatoknak” – számolt be a motorsport.com a szövetség levele alapján.

A Hungaroringen szombaton Lando Norris, a McLaren brit versenyzője végzett az első helyen a 39. Forma–1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén, szombaton a Hungaroringen. A pénteki második tréningen is a leggyorsabb pilóta mögött csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri zárt másodikként, míg a világbajnoki címvédő és háromszoros vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője harmadikként. A Hungaroringen már nyolcszor győztes, hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Mercedes) csak a 10. pozícióban végzett, a mexikói Sergio Pérez pedig csupán 13. lett a Red Bull-lal. A Magyar Nagydíj időmérő edzését 16 órakor rendezik a Hungaroringen.