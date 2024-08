A Ferencváros ellenfelének játékosait több mint egy napig éheztették a mínusz 21 fokban

Az FC Midtjylland, a Ferencváros Bajnokok Ligája-selejtezős ellenfele januárban különleges csapatépítőre küldte játékosait. A sportolók három napot töltöttek a Skót-felföld hidegében és sötétjében a dán klub „jóvoltából” – írta a The Sun.

A Ferencváros ellenfelének játékosai már a Groupama Arénában készültek a mai meccsre / Fotó: Hegedüs Róbert

A dán bajnokcsapatot B.S. Christiansen mentális felkészítő küldte a különleges csapatépítő gyakorlatra. A kőkemény kihívást jelentő, de csodálatos helyszínt nem volt nehéz megtalálni: a klub többségi tulajdonosának, Anders Holch Povlsennek a tulajdonában lévő földterületen fekszik a skóciai Cairngorms Nemzeti Parkban.

Christiansen szerint az utazás célja az volt, hogy a játékosok rájöjjenek, kik is ők valójában. A focisták zord időjárási körülményekkel néztek szembe, a hőmérséklet akár –21 Celsius-fokig is süllyedt.

A BBC Radio Scotland’s Mornings with John Beattie című műsorában a csapat mentális felkészítéséért felelős edző elmondta, hogy a játékosok nem tudtak mást, csak annyit, hogy Skóciában vannak és

ha segítségért kiáltoznak, senki sem fogja meghallani őket.

Christiansen így nyilatkozott: minimális felszerelést adott a játékosoknak. Kaptak egy nagyon olcsó hálózsákot. Ha polárbéléses, jó minőségű felszerelést kapnának, egyénileg is meg tudnák oldani a túlélést, de most mindenkinek össze kell tartania. Emiatt az alvást is közösen kellett tölteni, hogy melegen tartsák egymást.

A játékosok a túra előtt lőni tanultak, és kását főztek

Aral Simsirre, a dán csapat középpályására hárult a feladat, hogy ételt szerezzen társainak. Mint mondta, nagy nyomást érzett vadászat közben, mert ekkor már 24 órája nem ettek. Amikor kivittem őket a vadonba, elmondtam nekik, hogy csak egymástól kaphatnak segítséget – hívta fel a figyelmet Christiansen. Hozzátette: tudták, ha nem lőnek le semmit, nem lesz ennivalójuk, szóval ez volt a következménye. Végül jóra fordult minden, ugyanis Simsir vezetésével lelőttek pár szarvast, néhány fácánt és néhány kacsát, így nem maradtak éhen, és a csapat még szorosabbra fűzte viszonyát egymással.

Fel van adva a lecke a Ferencvárosnak

Ahogy azt megírtuk, a Bajnokok Ligája-selejtező odavágóján vereséget szenvedett a Ferencváros labdarúgócsapata a dán FC Midtjylland ellenében. A hazai pályán a dánok végül 2-0-ra győzni tudtak a Fradi ellen, miután előbb a 17. percben Buksa, majd a 69. percben Franculino vette be Dibusz Dénes kapuját.