Párizsi olimpia: az inflációt is megdobja a világverseny, de ebből a franciák nem sokat éreznek

Ami pedig a jegyeladásokat illeti, a 2024-es párizsi szervezőbizottság megállapította, hogy az olimpiai és paralimpiai játékokra eddig összesen 10,6 millió jegyet adtak el vagy osztottak ki, ebből legalább 9,4 milliót az olimpiára és legalább 1,2 milliót a paralimpiára. A korábbi rekordot az 1996-os Atlantai Játékok tartotta, 8,3 millió eladott vagy félretett jeggyel.

Ez egy keresleti sokk, de ez egy szűkre fókuszált keresleti sokk, ami egyfajta probléma az inflációs oldalon

– emelte ki a szakértő.

Pozitívnak tűnő gazdasági hatások

Míg a párizsi olimpia hosszú távú gazdasági hatása még mindig bizonytalan, Donovan arra számít, hogy

összességében ez valószínűleg pozitív lesz.

Hasonlóan látja Christophe Dubi, az olimpiai játékok ügyvezető igazgatója is: véleménye szerint ez egy olyan erőforrás-injekció a helyi gazdaságban, amely mély hatást hagy most és a jövőben is. Victor Matheson közgazdász, a Szent Kereszt Kollégiumának professzora szerint pedig a NOB Agenda 2020 reformjai hozzájárultak ahhoz, hogy az események gazdasági szempontból fenntarthatóbbá váljanak. Ez lesz például az első nyári olimpia, amelynek költségvetése – 2000. óta először – 10 milliárd dollár alatti lesz. A szervezők – tette hozzá – pénzt takarítottak meg azzal is, hogy a helyszínek 95 százaléka már meglévő, vagy ideiglenesen felépített volt, és ez a stratégia fordulópontot jelenthet az olimpiai mozgalomnak.