Jégkorong és milliárdok: hatalmas vagyonon veszett össze egy dúsgazdag családi klán

A többek között a vancouveri profi jégkorongcsapatot is magában foglaló, kiterjedt üzleti birodalmat birtokló kanadai családi klán egyik fiatal tagja, Matteo Aquilini beperelte a céget annak idején megalapító nagyapját és két nagybátyját, mert szerinte összejátszottak annak érdekében, hogy őt és testvéreit kizárják az örökségből – írja az Origo.

A hazájában közismert kanadai családi klán birtokolja a kék mezes Vancouver Canucks hokicsapatot / Fotó: Imaginechina via AFP

A nagyapa, Luigi Aquilini az 1950-es években emigrált Olaszországból Kanadába, és létrehozta a ma Aquilini Investment Group néven ismert befektetési társaságot.

A Bloomberg értesülései szerint a Brit Columbia Legfelsőbb Bíróságához benyújtott polgári kereset Luigi Aquilini két fiát, Roberto és Francesco Aquilinit is alperesként nevezi meg. Az utóbbi az észak-amerikai profi jégkorongligában, az NHL-ben szereplő Vancouver Canucks jéghokicsapat elnöke.

Hatalmas belviszály a dúsgazdag kanadai családi klánon belül

A bírósági beadványból kiderül, hogy 1995-ben egy családi vagyonkezelő alapot hoztak létre, Luigi Aquilini felesége, Elisa kezdeményezésére, amely a három fiukra és számos unokájukra, köztük Matteóra jutó vagyonrészeket kezelte.

Az alapot felesége 2015-ben bekövetkezett halála után azonban a cégalapító titokban átszervezte, és átvette felette az irányítást, amit – a kereset állítása szerint – később arra használt fel, hogy kizárja a vagyonból másik fiát, Paolo Aquilinit (aki a pert kezdeményező Matteo Aquilini apja) és leszármazottait.

A bírósági beadvány azt állítja, hogy időközben Matteo Aquilini tudomására jutottak a nagyapja és nagybátyjai által a kárára és testvérei kárára tett lépések, amelyek révén az eredeti rendelkezések megváltoztatásával a vagyonkezelő alap kizárólagos kedvezményezettjeiként tüntették fel magukat, és lehet, hogy már szét is osztották maguk között a kezelt vagyon egy részét.

A klán belviszályát mindezek mellett családon belüli szexuális zaklatások vádja is színesíti. A perről és az Aquilini család üzleti érdekeltségeiről itt olvashat további érdekességeket.