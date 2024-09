Már hónapok óta pletykálják, hogy még idén piacra dobják a generációs konzolok – a PlayStation 5 és az Xbox Series X – erősebb verzióját, és ez most be is igazolódott, legalábbis a Sony oldaláról – a Microsoft még nem közölt semmit egy új Xbox fél konzolról. A keddi eseményt csak egy nappal korábban jelentették be, akkor sem mondta a cég, miről lesz szó, de már sejteni lehetett, hogy a Black Friday és karácsony előtt pár hónappal még megkörnyékezik a vásárlókat.

Itt a PlayStation 5 Pro, mutatjuk a részleteket / Fotó: NurPhoto via AFP

Végre lerántották a leplet a PlayStation 5 Próról, és kiderült, miben lesz jobb az eddigi konzolnál. Már a PS4 esetében is fontos változást hozott a PS4 Pro, noha nem volt akkora ugrás az alapkonzolhoz képest, hogy következő generációnak lehessen nevezni.

A Sony most felfedte, hogy mit tud a PS5 Pro,

amely valószínűleg ugyanolyan siker lesz, mint elődje, a PS4 Pro. Az eseményen felfedték, hogy a PS5 Pro elsődleges célja,

nagyobb grafikus kártyával érkezik (a játékok világítása és a látvány fejlesztése), fejlesztik a sugárkövetés (ray-tracing) technológiáját és egy mesterségesintelligencia-modell segítségével tudja felskálázni a játékok grafikáját.

Az utolsó talán a legfontosabb, ami végre lehetővé teszi, hogy a magasabb képkockafrissítés mellett is jobb képminőséget kapjunk.

A PS5 Pro november 7-én érkezik,

az ára pedig 799 euró (320 ezer forint körül) lesz. Hivatalos magyar árról egyelőre nincs információ.

The journey continues with PlayStation 5 Pro.



⚬ Larger GPU

⚬ Advanced ray tracing

⚬ AI-Driven upscaling

⚬ PlayStation Spectral Super Resolution



Full details: https://t.co/TzMEbfbaH8 pic.twitter.com/kXu69olPNZ — PlayStation (@PlayStation) September 10, 2024

Beváltja az ígéreteket a PlayStation 5 Pro?

A Sony állítólag már eddig is küszködött a PS 5 gyártási költségeivel, így érdekes lesz látni, hogy mi lesz a helyzet most a PS5 Pro esetében, ugyanis nem akarják túl drágán adni a konzolt, mert akkor senki nem fogja megvenni.

A következő generációs PlayStation konzol, a PS6 valószínűleg egy ugyanakkora technológiai ugrás lesz, mint ami a PS4 és PS5 között volt: a soron következő AMD csipek és új SSD háttértárak még tovább fogják gyorsítani a konzolt és növelni a tárhelyet, valamint választhatunk a 4K-felbontás melletti 120 fps (másodpercenkénti képkockasebesség) és a 8K felbontás melletti 60 fps között. Tehát a PS 6 szebb, gyorsabb, nagyobb lesz – ez azonban az árában is meg fog mutatkozni minden bizonnyal.