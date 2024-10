A Google-t feldarabolná Washington, de ekkora falatba beletörhet a bicskája

Két évtizede nem tett olyan hatalmas lépést a világhatalommá nőtt technológiai gigacégek megfékezésére az Egyesült Államok, mint amire most készül. A Google keresőóriásból kanyarítanának ki darabokat és eddig hozzáférhetetlen információkat, és ezúttal ez sikerülhet, nem úgy, mint annak idején a Microsoft feldarabolására tett washingtoni kísérlet – az amerikai igazságügyi minisztérium az első lépést most meg is tette ebben az irányban, a kérdés, nem bukik-e el ez a kísérlet is.