Ilyen idén még nem volt: közel 100 milliárd forint mozdult meg a megtakarítások piacán

Nyoma sincs annak, hogy alábbhagyna a lakossági állampapírok népszerűsége, sőt az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) rekord bruttó értékesítésekről számolt be hétfőn, hiszen közel 100 milliárd forintot dobott piacra az év 5. hetében a papírokból. Az egy héttel korábbi, 78,16 milliárd forintos értékesítés után az elmúlt héten már 97,38 milliárd forint értékben vettek lakossági állampapírokat a magyarok, így idén már 409 milliárd fölött döntöttek ezen megtakarítási forma mellett a háztartások.

Töretlen az állampapírok népszerűsége a megtakarítók körében / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A hetente legnépszerűbb, és újabban már a teljes állományt tekintve is legnagyobb Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) pozícióját most sem tudta egyetlen másik lehetőség sem megingatni, de nézzük, hogyan alakult a kereslet a lakossági állampapírpiacon a múlt héten:

a FixMÁP idei rekordot ért el, a papírból 59,55 milliárd forint értékben vásároltak a magyarok, ami jelentősen meghaladja a múlt heti 44,18 milliárd forintos értéket,

a második legnépszerűbbnek szokás szerint a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) bizonyult, 21,78 milliárd forintos forgalommal az előző heti 16,94 milliárd forint után,

a harmadik helyen található a fizikai formában kapható Kincstári Takarékjegy, a postákon megvásárolható állampapírból 11,41 milliárd forintért vásároltak a megtakarítók, ami némileg elmarad az egy héttel korábbi 13,60 milliárd forintos forgalomtól,

növekedett viszont a Bónusz Magyar Állampapírok (BMÁP) forgalma, a változó kamatozású állampapír mellett 3,99 milliárd forint tette le a voksát az egy héttel korábbi 2,63 milliárd forint után,

a valaha népszerű, ám mára kamathátrányba került Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) forgalma továbbra is csekély, mindössze 0,21 milliárd forint maradt. Az egykori sztárpapírnál még a nyomdai MÁP Pluszból is nagyobb mennyiség (0,44 milliárd forint) fogyott.

Ez a különbség a különböző állampapírok között

A Fix Magyar Állampapír ötéves futamidőre kínál évi 7 százalékos kamatot, melyet negyedévente fizet ki, 1,75 százalékos részletekben.

A Magyar Állampapír Plusz szintén öt évre kínál 6,5–7,5 százalék közötti kamatot, ami évente 0,25 százalékkal nő és évente egyszer fizet kamatot.