„Miközben a tavaly májusi újranyitást követően a vidéki házak már jól mentek, majd egy nagyon erős szezont zártak, Budapesten, júniusban még erősen érezni lehetett a nemzetközi korlátozások hatását.

Egyedül a labdarúgó-Eb vonzott külföldieket a fővárosba, ahol júliustól lehetett érezni némi felfutást. A vízválasztót az augusztusi Forma–1 jelentette, akkortól indult meg az a dinamikus növekedés, ami egészen az év végéig kitartott. Igaz, az omikron-variáns megjelenése november-decemberben erőteljesen visszavetette a nemzetközi beutazást, de még így is sokat számított, hogy – a főbb küldő országokkal ellentétben – Magyarországon nem volt jelentősebb korlátozás, így Budapest keresett célállomás maradt. Ennek köszönhetően a szilveszter nemcsak vidéken, hanem a fővárosban is nagyon szépen alakult” – elemezte az elmúlt időszakot a Figyelőnek Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója. Hozzátette: Budapesten továbbra is a külföldiek adták a vendégforgalom döntő részét, miközben vidékre – a tradícióknak megfelelően különösen a Dunántúlra – is egyre több külhoni vendég érkezett, elsősorban a környező országokból.

„Mivel abszolút bizakodók vagyunk, tavaszra már minden házunk üzemel, és belekezdtünk azoknak a beruházásoknak a befejezésébe, amelyeket a járvány kitörésekor félbehagytunk. Így a nyár elejére elkészül a Béke és a margitszigeti Ensana összes szobája, valamint a Hilton-tetőbár. Az Astoriában is folytatjuk a munkát, miközben gőzerővel tervezzük a jövő évi projektjeinket is” – magyarázza a vezérigazgató, aki továbbra is komoly kihívásnak tartja a munkaerőhiányt. Ez a Danubiust azért is érinti érzékenyen, mert a nyáron üzemelő balatoni szállodáikba további 300 új emberre lenne szükség.

„A rendkívül erős főszezon után, 75 százalékos átlagfoglaltsággal az év vége is jól alakult, sőt szilveszterkor több helyen is telt ház volt.

Az esztendő eleje szintén biztatóan indult, bár a járványhelyzet miatt novembertől elmaradt rendezvények nagyon hiányoztak, most már ez a szegmens is kezd magára találni” – mondta Klemm Balázs, a Hotel & More Group ügyvezető igazgatója. A szakember erős szezonnal számol, és hozzáteszi, hogy különösen Cegléden és a Balatonnál a 2019-esnél is jobb eredmények lehetnek. Klemm Balázs, akinek az idén újabb hotelek üzemelésével bővülő cége vette át a budapesti körszállót, az ott bevezetett hibrid modell sikeréről beszél. A szobák egy részét hosszú távra adták ki, a fennmaradókra pedig az egyéni turisták és a céges partnerek érdeklődnek. A tavalyi újranyitást követő keresletrobbanásról számolt be Rádóczy Andrea, a megújult balatonfüredi Hotel Golden Lake Resort tulajdonos-igazgatója. Szerinte az is biztató, hogy januárban már 50, februárban pedig – átlagosan 2-3 éjszakás tartózkodás mellett – 65 százalék feletti foglaltságot sikerült elérniük. Az idei cél a 2019-es eredményesség elérése, ám ennek kapcsán az energia- és az élelmiszer-beszerzési árak növekedése jelent kihívást.

„Az idei esztendő kapcsán kedvező tendenciának látszik, hogy a magas átoltottságnak köszönhetően Európában egyre több ország döntött a nyitás mellett,

ami a beutazó vendégek számának nagyon komoly növekedését és eredményjavulást hozhat a nemzetközi piacokról Budapestre, illetve azokra a vidéki településekre – elsősorban a nagy fürdővárosokba, valamint a Pannon régióba –, ahol a pandémia előtt a turisztikai bevételek 50-60 százaléka a külföldiektől származott. Emellett azzal is számolunk, hogy a járványhelyzet kedvezőbbre fordulásával a belföldi turizmus is újra felélénkül, így 2022-ben végre igazán szép szezont realizálhat a turisztikai ágazat” – fejti ki Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, aki örömtelinek nevezte azt is, hogy miközben a légitársaságok jelentősen bővítik nyári útvonalhálózatukat, a transzatlanti légi-összeköttetés is újjáéled Budapestről.

